От реабилитации до адаптации: в Полтаве начал работать "Простір турботи" с комплексным сопровождением защитников

В КП "Полтавская областная клиническая больница им. М.В. Склифосовского ПОР" состоялось официальное открытие специально оборудованного "Простору турботи для ветеранів" .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

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Полтава стала третьим городом Украины (после Одессы и Украинки в Киевской области), где начала работать такая локация при поддержке ПриватБанка. Это важный шаг в распространении модели комплексной поддержки ветеранов, ветеранок и их семей непосредственно во время лечения и восстановления.

В "Просторі" предусмотрены зоны для консультаций, общения и отдыха. Здесь ветераны, ветеранки и военнослужащие смогут получить сопровождение по вопросам лечения и реабилитации, государственных программ и социальных гарантий, а также психологическую помощь. Кроме того, функционирует Служба инклюзивного обслуживания "ПриватБанка". Она помогает оперативно решать финансовые вопросы непосредственно в медицинском учреждении, когда клиент не имеет возможности посетить банк лично. Помимо развития сети "Простори турботи", партнерство банка и Министерства по делам ветеранов Украины предусматривает образовательные и карьерные инициативы - от курсов по финансовой грамотности до поддержки ветеранского предпринимательства и трудоустройства в финансовом секторе.

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Проек реализуется Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством здравоохранения Украины в партнерстве с ОО "Союз ветеранов и раненых военных "Міцні 300"" при поддержке АО КБ "ПриватБанк" и операционной поддержке Международного фонда "Відродження".

Всего в 2026 году "ПриватБанк" профинансирует создание 10 аналогичных пространств в медицинских учреждениях в разных регионах страны, а также еще 10 - в следующем году. Они призваны обеспечить защитникам и защитницам комплексную психосоциальную, гуманитарную и правовую помощь, а также комфортные условия во время подготовки и адаптации к гражданской жизни.

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"Полтавская областная больница имени Склифосовского - это главный медицинский центр региона, где ежедневно восстанавливают здоровье нашим раненым защитникам и защитницам. Здесь работает высококлассная команда специалистов, и наша задача - дополнить их медицинский опыт качественным сервисным и социальным сопровождением. "Простір турботи" позволяет ветеранам непосредственно во время лечения или реабилитации урегулировать ряд важных вопросов - от юридической или психологической помощи до решения банковских дел без посещения отделений. Когда человек чувствует уважение и заботу на каждом этапе восстановления, возвращение к гражданской жизни проходит гораздо легче. Для "ПриватБанка" открытие "Простору" в Полтавской области - это системная работа по созданию безбарьерной среды. Мы стремимся к тому, чтобы каждый военный чувствовал: все необходимые услуги рядом, они понятны, доступны и максимально комфортны", - отметил Ростислав Масло, директор Центрального МРУ "ПриватБанка".

В открытии приняли участие министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким, заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, директор Центрального макрорегионального управления ПриватБанка Ростислав Масло, основатель ОО "Міцні 300" Андрей Кучер, начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, заместитель начальника Полтавской ОВА Евгений Кончаковский, начальница управления по делам реинтеграции и социальной защиты ветеранов и внутренне перемещенных лиц Полтавской ОВА Ольга Саенко, представитель Полтавской области в составе Совета ветеранов войны за независимость Украины при Минветеранов Артем Лифридов, директор Департамента здравоохранения Полтавской ОВА Виктор Лысак, главный врач Полтавской областной клинической больницы им. М.В. Склифосовского Григорий Оксак, а также ветераны, военнослужащие и представители команды проекта.

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"Человек во время лечения или реабилитации не должен самостоятельно искать, куда обратиться с документами, выплатами, трудоустройством или другими вопросами. Помощь должна быть рядом. Именно для этого мы открываем "Простори турботи" непосредственно в медицинских учреждениях. Здесь военнослужащий, ветеран или ветеранка и их семьи могут получить сопровождение и вместе со специалистом пройти весь необходимый маршрут. Наша задача - сделать так, чтобы эта система работала для человека, а не человек искал путь через систему", - отметил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

Помимо создания сервисных зон, ПриватБанк передает больницам новое медицинское оборудование для лечения и реабилитации пациентов в рамках собственной благотворительной программы "Неотложный донат: Помощь медицинским учреждениям и госпиталям Украины".