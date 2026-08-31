Від реабілітації до адаптації: у Полтаві запрацював "Простір турботи" з комплексним супроводом захисників

У КП "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського ПОР" відбулося офіційне відкриття спеціально облаштованого Простору турботи про ветеранів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

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Полтава стала третім містом України (після Одеси та Українки на Київщині), де запрацювала така локація за підтримки ПриватБанку. Це важливий крок у поширенні моделі комплексної підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх родин безпосередньо під час лікування та відновлення.

У Просторі передбачені зони для консультацій, спілкування та відпочинку. Тут ветерани, ветеранки та військовослужбовці зможуть отримати супровід із питань лікування та реабілітації, державних програм і соціальних гарантій, а також психологічну допомогу. Крім того у Просторі функціонує Служба інклюзивного сервісу ПриватБанку. Вона допомагає оперативно вирішувати фінансові питання безпосередньо в медустанові, коли клієнт не має змоги відвідати банк особисто. Окрім розбудови мережі Просторів турботи, партнерство банку та Міністерства у справах ветеранів України передбачає освітні й кар'єрні ініціативи — від курсів з фінансової грамотності до підтримки ветеранського підприємництва та працевлаштування у фінансовому секторі.

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Проєкт "Простори турботи про ветеранів" реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством охорони здоров'я України у партнерстві з ГО "Спілка ветеранів та поранених військових "Міцні 300"" за підтримки АТ КБ "ПриватБанк" та операційної підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Загалом у 2026 році ПриватБанк профінансує створення 10 аналогічних просторів у медустановах у різних регіонах країни, а також ще 10 — наступного року. Вони покликані забезпечити захисникам і захисницям комплексну психосоціальну, гуманітарну та правову допомогу, а також комфортні умови під час підготовки й адаптації до цивільного життя.

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"Полтавська обласна лікарня імені Скліфосовського — це головний медичний хаб регіону, де щодня повертають здоров'я нашим пораненим захисникам і захисницям. Тут працює висококласна команда фахівців, і наше завдання — доповнити їхній медичний досвід якісним сервісним та соціальним супроводом. "Простір турботи" дає змогу ветеранам безпосередньо під час лікування чи реабілітації врегулювати низку важливих питань — від юридичної чи психологічної допомоги до вирішення банківських справ без відвідування відділень. Коли людина відчуває повагу та турботу на кожному етапі відновлення, повернення до цивільного життя проходить набагато легше. Для ПриватБанку відкриття Простору на Полтавщині — це системна робота з розбудови безбар’єрного середовища. Ми прагнемо, щоб кожен військовий відчував: усі необхідні послуги поруч, вони зрозумілі, доступні та максимально комфортні", — зазначив Ростислав Масло, директор Центрального МРУ ПриватБанку.

До відкриття долучилися Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, директор Центрального макрорегіонального управління ПриватБанку Ростислав Масло, засновник ГО "Міцні 300" Андрій Кучер, начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, заступник начальника Полтавської ОВА Євген Кончаковський, начальниця управління у справах реінтеграції та соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Полтавської ОВА Ольга Саєнко, представник Полтавської області у складі Ради ветеранів війни за незалежність України при Мінветеранів Артем Ліфрідов, директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак, головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського Григорій Оксак, а також ветерани, військовослужбовці та представники команди проєкту.

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"Людина під час лікування чи реабілітації не має самостійно шукати, куди звернутися з документами, виплатами, працевлаштуванням чи іншими питаннями. Допомога має бути поруч. Саме для цього ми відкриваємо Простори турботи безпосередньо в медичних закладах. Тут військовослужбовець, ветеран чи ветеранка та їхні родини можуть отримати супровід і разом із фахівцем пройти весь необхідний маршрут. Наше завдання — зробити так, щоб ця система працювала для людини, а не людина шукала шлях через систему", — зазначив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

Окрім створення сервісних зон, ПриватБанк передає лікарням нове медичне обладнання для лікування та реабілітації пацієнтів у межах власної благодійної програми "Невідкладний донат: Допомога медичним закладам та шпиталям України".