Россия атакует Украину вечером 31 августа: в ряде областей объявлена тревога (обновлено)

Вечером в воскресенье, 31 августа, Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение ударных БПЛА

В 20:02 — Киев: БПЛА над городом.

В 20:06 — реактивные БПЛА курсом на Гостомель/Бучу.

В 20:14 — реактивный БПЛА курсом на Киев с юга.

В 20:24 — реактивный БПЛА курсом на Обухов.

В 20:30 — реактивные БПЛА с акватории Черного моря курсом на Николаевскую область.

В 20:35 — БПЛА на юге Одесской области.

В 20:41 — реактивные БПЛА с акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Обновленная информация

В 21:01 – реактивный БпЛА в направлении г.Киев с запада.

В 21:05 – БпЛА в Черкасской области, курс на н.п.Каменка.

В 21:06 – реактивный БпЛА на Житомирщине в направлении Овруча.

В 21:14 – Киев: БпЛА над городом.

В 21:20 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.

В 21:25 – реактивные БПЛА на востоке Одесщины, курс на Виннитчину.

В 21:27 – КАБы на Харьковщину.

Обновленная информация

В 21:35 – реактивные БпЛА на Днепр, Запорожье с юга.

В 21:39 - реактивный БПЛА с севера Одесщины Винницкой области. Реактивный БпЛА в Черкассах с юго-восточного направления.

В 21:48 - КАБы в Донецкую область.

В 21:42 – реактивный БпЛА с юга в направлении Киева.

В 21:46 - реактивный БпЛА курс на Ладыжин Винницкой области с юга.



В 21:58 - Ситуация по реактивным БПЛА:

на востоке Киевской области, курс на запад;

на западе Полтавщины, курс на Черкасщину;

между Полтавой и Кременчугом, курс на запад;

к северу от Николаева, курс западный.

В 22:00 – Реактивный БпЛА из Винницкой области на юг Житомирщины. Реактивный БпЛА курс на Черное море из Херсона.

В 22:03 – Воздушные силы сообщают:

БпЛА в юго-восточной части Харьковской области, курс на запад.

БпЛА на юге Черкасской области, курс на Виннитчину.

БпЛА в направлении Одессы с моря.

В 22:05 – БпЛА на Харьков с севера. БпЛА к востоку от Запорожья, курс на север.

В 22:06 – реактивный БпЛА в направлении Белой Церкви с востока.

В 22:07 – БпЛА на Запорожье с юга.

В 22:12 – реактивный БпЛА с юга в направлении Киева.

В 22:16 – реактивный БпЛА на западе Николаевщины, курс на север.

В 22:18 – КАБы на Запорожскую область.

Обновленная информация

В 22:27 – баражирующие боеприпасы "Бандероль" на Одессу с Черного моря.

В 22:32 – реактивный БпЛА с севера в направлении Одессы. БПЛА на Сумы с востока.

В 22:35 – БпЛА в направлении Одесщины из Черного моря. БпЛА в направлении Днепра с севера.

В 22:36 – БпЛА в направлении Запорожья с юга.

В 22:38 – новые группы реактивных БПЛА из Брянской обл., РФ – на Черниговщину.

В 22:49 – реактивный БпЛА на Маяки с юга в Одесской области. Реактивный БпЛА на юге Киевской области, курс на Белую Церковь.

В 22:52 – скоростная цель в направлении Черноморска/Одессы из Черного моря.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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