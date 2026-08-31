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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ввечері 31 серпня: у низці областей оголосили тривогу

Атака безпілотників

Ввечері неділі, 31 серпня, Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ударних БпЛА

О 20:02 - Київ: БпЛА над містом.

О 20:06 - Реактивні БпЛА курсом на Гостомель/Буча.

О 20:14 - Реактивний БпЛА курсом на Київ з півдня.

О 20:24 - Реактивний БпЛА курсом на Обухів.

О 20:30 - Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

О 20:35 - БпЛА на півдні Одещини.

О 20:41 - Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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