Росія атакує Україну ввечері 31 серпня: у низці областей оголосили тривогу
Ввечері неділі, 31 серпня, Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 20:02 - Київ: БпЛА над містом.
О 20:06 - Реактивні БпЛА курсом на Гостомель/Буча.
О 20:14 - Реактивний БпЛА курсом на Київ з півдня.
О 20:24 - Реактивний БпЛА курсом на Обухів.
О 20:30 - Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
О 20:35 - БпЛА на півдні Одещини.
О 20:41 - Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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