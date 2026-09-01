Атака дронов на Россию: пожар в порту Усть-Луга и взрывы в Тольятти

В ночь на 1 сентября в Ленинградской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар в порту Усть-Луга. В Тольятти прогремела серия мощных взрывов, после которых возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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В порту Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки БПЛА

В портовой зоне Усть-Луги в Ленинградской области России после атаки беспилотников возник пожар. Также сообщается о повреждениях на территории объекта, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, на месте работают экстренные службы. В настоящее время продолжается отражение атаки, а информация о последствиях и масштабах повреждений уточняется.

Что известно о порту Усть-Луга

Усть-Луга — один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море. Он расположен на побережье Финского залива в Ленинградской области и играет важную роль в российской логистике.

Через порт проходят значительные объемы стратегических грузов, в частности нефть, нефтепродукты, уголь и минеральные удобрения.

В портовой зоне расположены крупные промышленные и перевалочные комплексы, в частности объекты российских компаний "Новатэк" и "Еврохим". Усть-Луга уже неоднократно становилась целью атак беспилотников.

В Тольятти после мощных взрывов вспыхнул пожар

В ночь на 1 сентября в российском Тольятти Самарской области прогремела серия мощных взрывов. После этого в одном из районов города возник масштабный пожар, сообщают российские и местные Telegram-каналы.

На данный момент официальной информации о причинах взрывов, возможных попаданиях или масштабах повреждений нет. Данные о последствиях происшествия уточняются.

После серии взрывов в городе зафиксировали масштабный пожар. В то же время пока неизвестно, что именно стало его причиной и какой объект мог быть поврежден.

Тольятти является одним из важных промышленных центров России. В городе расположены предприятия химической, автомобильной и других отраслей промышленности.

Среди крупных предприятий — "КуйбышевАзот", "Тольяттиазот" и "Тольяттикаучук". Они производят химическую продукцию, в частности компоненты, используемые в промышленности.

В Тольятти также расположены мощности "АвтоВАЗа". Кроме того, в городе работают предприятия, связанные с производством беспилотных авиационных систем и энергетического оборудования.

Тольятти имеет и военное значение: в городе дислоцируются российские воинские подразделения и расположены объекты военной инфраструктуры.

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