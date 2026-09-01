Атака дронів на Росію: пожежа в порту Усть-Луга та вибухи у Тольятті. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 1 вересня у Ленінградській області після атаки БпЛА спалахнула пожежа в порту Усть-Луга. У Тольятті пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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У порту Усть-Луга спалахнула пожежа після атаки БпЛА

У портовій зоні Усть-Луга в Ленінградській області Росії після атаки безпілотників виникла пожежа. Також повідомляється про пошкодження на території об’єкта, заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

За його словами, на місці працюють екстрені служби. Наразі триває відбиття атаки, а інформація про наслідки та масштаби пошкоджень уточнюється.

Що відомо про порт Усть-Луга

Усть-Луга - один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Він розташований на узбережжі Фінської затоки в Ленінградській області та відіграє важливу роль у російській логістиці.

Через порт проходять значні обсяги стратегічних вантажів, зокрема нафта, нафтопродукти, вугілля та мінеральні добрива.

У портовій зоні розташовані великі промислові та перевантажувальні комплекси, зокрема об’єкти російських компаній "Новатек" та "Єврохім". Усть-Луга вже неодноразово ставала ціллю атак безпілотників.

У Тольятті після потужних вибухів спалахнула пожежа

У ніч проти 1 вересня в російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів. Після цього в одному з районів міста виникла масштабна пожежа, повідомляють російські та місцеві телеграм-канали.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів, можливі влучання чи масштаби пошкоджень немає. Дані про наслідки події уточнюються.

Після серії вибухів у місті зафіксували масштабну пожежу. Водночас наразі невідомо, що саме стало її причиною та який об’єкт міг бути пошкоджений.

Тольятті є одним із важливих промислових центрів Росії. У місті розташовані підприємства хімічної, автомобільної та інших галузей промисловості.

Серед великих підприємств - "КуйбишевАзот", "Тольяттіазот" та "Тольяттікаучук". Вони виробляють хімічну продукцію, зокрема компоненти, що використовуються у промисловості.

У Тольятті також розташовані потужності "АвтоВАЗу". Крім того, в місті працюють підприємства, пов’язані з виробництвом безпілотних авіаційних систем та енергетичного обладнання.

Тольятті має і військове значення: у місті дислокуються російські військові підрозділи та розташовані об’єкти військової інфраструктури.

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