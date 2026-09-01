Купили "инвалидность" в интернете и получали пенсии: в Харькове раскрыли схему уклонения от мобилизации

В Харькове правоохранители разоблачили двух местных жителей, которые приобрели через Интернет поддельные документы об установлении инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

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Как работала схема?

Как отмечается, оба, не имея никаких стойких нарушений здоровья, решили использовать фиктивные медицинские документы, чтобы оформить отсрочку от мобилизации и получать денежную помощь от государства.

По данным следствия, мужчины предоставили личные и медицинские данные неустановленным лицам в сети. Впоследствии на их имя были оформлены акты осмотра и справки межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении II группы инвалидности.

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На основании этих поддельных документов мужчины не только рассчитывали на получение отсрочки от призыва, но и обратились в областное управление Пенсионного фонда для назначения пенсий. Один из них незаконно получил около 15 тыс. грн, а другой — более 50 тыс. гривен.

Решения уже отменены

Впрочем, по результатам проведенной проверки решения МСЭК были отменены. Несмотря на это, мошенники не сообщили Пенсионному фонду об отсутствии оснований для начислений и продолжили незаконно получать бюджетные средства.

Правоохранители разоблачили мужчин. Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области им было сообщено о подозрении в подделке и использовании удостоверения или другого официального документа (ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины), а также в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Один из подозреваемых полностью возместил причиненный ущерб в размере 15 тыс. гривен.

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