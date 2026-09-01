Купили "инвалидность" в интернете и получали пенсии: в Харькове раскрыли схему уклонения от мобилизации
В Харькове правоохранители разоблачили двух местных жителей, которые приобрели через Интернет поддельные документы об установлении инвалидности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.
Как работала схема?
Как отмечается, оба, не имея никаких стойких нарушений здоровья, решили использовать фиктивные медицинские документы, чтобы оформить отсрочку от мобилизации и получать денежную помощь от государства.
По данным следствия, мужчины предоставили личные и медицинские данные неустановленным лицам в сети. Впоследствии на их имя были оформлены акты осмотра и справки межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении II группы инвалидности.
На основании этих поддельных документов мужчины не только рассчитывали на получение отсрочки от призыва, но и обратились в областное управление Пенсионного фонда для назначения пенсий. Один из них незаконно получил около 15 тыс. грн, а другой — более 50 тыс. гривен.
Решения уже отменены
Впрочем, по результатам проведенной проверки решения МСЭК были отменены. Несмотря на это, мошенники не сообщили Пенсионному фонду об отсутствии оснований для начислений и продолжили незаконно получать бюджетные средства.
Правоохранители разоблачили мужчин. Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области им было сообщено о подозрении в подделке и использовании удостоверения или другого официального документа (ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины), а также в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 УК Украины).
Один из подозреваемых полностью возместил причиненный ущерб в размере 15 тыс. гривен.
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