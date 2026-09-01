Купили "інвалідність" в інтернеті та отримували пенсії: у Харкові викрили схему ухилення від мобілізації

У Харкові правоохоронці викрили двох місцевих мешканців, які через інтернет придбали підроблені документи про встановлення інвалідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську облпрокуратуру.

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Як працювала схема?

Як зазначається, обидва, не маючи жодних стійких порушень здоров’я, вирішили використати фіктивні медичні документи, щоб оформити відстрочку від мобілізації та отримувати грошову допомогу від держави.

За даними слідства, чоловіки надали персональні та медичні дані невстановленим особам у мережі. У подальшому на їхнє ім’я було оформлено акти огляду та довідки міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення ІІ групи інвалідності.

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На підставі цих підроблених документів чоловіки не лише розраховували на отримання відстрочки від призову, а й звернулися до обласного управління Пенсійного фонду для призначення пенсій. Один із них незаконно одержав близько 15 тис. грн, а інший - понад 50 тис. гривень.

Рішення вже скасовані

Втім, за результатами проведеної перевірки рішення МСЕК були скасовані. Попри це, ділки не повідомили Пенсійний фонд про відсутність підстав для нарахувань, та продовжили незаконно отримувати бюджетні кошти.

Правоохоронці викрили чоловіків. За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області їм повідомлено про підозру у підробленні та використанні посвідчення або іншого офіційного документа (ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України), а також шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України).

Один із підозрюваних повністю відшкодував завдані збитки у розмірі 15 тис. гривень.

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