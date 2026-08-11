Фіктивна інвалідність за $6 - $10 тис.: у Києві викрили невропатолога та його спільників. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру лікарю-невропатологу одного з комунальних медзакладів столиці та двом його спільникам, які за гроші допомагали здоровим людям оформлювати інвалідність. Вартість "послуги" становила від 6000 до 10 000 доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як працювала схема?
Схему правоохоронці документували протягом року. Для створення видимості тривалих проблем зі здоров’ям клієнтам протягом кількох місяців формували фіктивну медичну історію: організовували необхідні консультації, обстеження, зокрема МРТ, аналізи та стаціонарне лікування. У подальшому зібрані документи використовували для встановлення інвалідності.
За даними слідства, організацію консультацій, обстежень та оформлення медичних документів забезпечував лікар-невропатолог. Гроші клієнти передавали окремо за кожен документ.
Вартість "послуг"
В одному із задокументованих випадків за МРТ із потрібним висновком чоловік заплатив 15 тис. грн, за "лікування" у стаціонарі - 38 тис. грн, за виписку з фіктивним діагнозом - 20 тис. грн. На фінальному етапі за сприяння в ухваленні рішення комісією він передав 3500 доларів. У результаті йому встановили третю групу інвалідності строком на один рік.
Загалом до підозрюваних звернулося понад 50 осіб.
Обшуки та підозри
- Проведено 36 обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників схеми, а також у медзакладах.
- Вилучено понад 300 тис. доларів, 18 тис. євро та 388 тис. грн, 24 мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію та чорнові записи.
- Лікарю-невропатологу, його знайомій, яка передавала гроші, та чоловіку, який шукав клієнтів, повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
- Одному з підозрюваних суд обрав тримання під вартою із заставою 500 тис. грн, двом іншим - нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржуватиме це рішення.
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