Фиктивная инвалидность за $6–$10 тыс.: в Киеве разоблачили невропатолога и его сообщников. ФОТОрепортаж
Врачу-невропатологу одного из муниципальных медицинских учреждений столицы и двум его сообщникам, которые за деньги помогали здоровым людям оформлять инвалидность, предъявлено подозрение. Стоимость "услуги" составляла от 6 000 до 10 000 долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Как работала схема?
Правоохранители документировали схему в течение года. Для создания видимости длительных проблем со здоровьем клиентам в течение нескольких месяцев формировали фиктивную медицинскую историю: организовывали необходимые консультации, обследования, в частности МРТ, анализы и стационарное лечение. В дальнейшем собранные документы использовали для установления инвалидности.
По данным следствия, организацию консультаций, обследований и оформление медицинских документов обеспечивал врач-невропатолог. Деньги клиенты передавали отдельно за каждый документ.
Стоимость "услуг"
В одном из задокументированных случаев за МРТ с нужным заключением мужчина заплатил 15 тыс. грн, за "лечение" в стационаре - 38 тыс. грн, за выписку с фиктивным диагнозом - 20 тыс. грн. На заключительном этапе за содействие в принятии решения комиссией он передал 3500 долларов. В результате ему установили третью группу инвалидности сроком на один год.
Всего к подозреваемым обратилось более 50 человек.
Обыски и подозрения
- Проведено 36 обысков по местам проживания и в автомобилях участников схемы, а также в медицинских учреждениях.
- Изъято более 300 тыс. долларов, 18 тыс. евро и 388 тыс. грн, 24 мобильных телефона, компьютерная техника, медицинская документация и черновые записи.
- Врачу-невропатологу, его знакомой, которая передавала деньги, и мужчине, который искал клиентов, сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
- Одному из подозреваемых суд назначил содержание под стражей с залогом в 500 тыс. грн, двум другим - ночной домашний арест. Прокуратура будет обжаловать это решение.
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