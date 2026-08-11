Фиктивная инвалидность за $6–$10 тыс.: в Киеве разоблачили невропатолога и его сообщников. ФОТОрепортаж

Врачу-невропатологу одного из муниципальных медицинских учреждений столицы и двум его сообщникам, которые за деньги помогали здоровым людям оформлять инвалидность, предъявлено подозрение. Стоимость "услуги" составляла от 6 000 до 10 000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Как работала схема?

Правоохранители документировали схему в течение года. Для создания видимости длительных проблем со здоровьем клиентам в течение нескольких месяцев формировали фиктивную медицинскую историю: организовывали необходимые консультации, обследования, в частности МРТ, анализы и стационарное лечение. В дальнейшем собранные документы использовали для установления инвалидности.

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По данным следствия, организацию консультаций, обследований и оформление медицинских документов обеспечивал врач-невропатолог. Деньги клиенты передавали отдельно за каждый документ.

Стоимость "услуг"

В одном из задокументированных случаев за МРТ с нужным заключением мужчина заплатил 15 тыс. грн, за "лечение" в стационаре - 38 тыс. грн, за выписку с фиктивным диагнозом - 20 тыс. грн. На заключительном этапе за содействие в принятии решения комиссией он передал 3500 долларов. В результате ему установили третью группу инвалидности сроком на один год.

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Всего к подозреваемым обратилось более 50 человек.

Обыски и подозрения