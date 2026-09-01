Минобороны вернули более 20 тысяч гектаров земель обороны стоимостью 53,2 млрд грн, которые годами использовались для вырубки леса, - ОГП
Министерству обороны Украины вернули 20 447 гектаров земель оборонного назначения общей стоимостью более 53,2 млрд грн, которые в течение нескольких лет использовались без законных оснований. На этих территориях, в частности, проводились лесозаготовки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Земли принадлежали Минобороны еще с 1988 года
Нарушения прокуроры установили в ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 425 УК Украины.
Земельные участки находились в постоянном пользовании Министерства обороны на основании государственного акта от 1988 года.
В 2013 году целостный имущественный комплекс ГП "Новомосковский военный лесхоз" был передан в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов. При этом спорные земельные участки в состав переданного комплекса не входили - Минобороны их не передавало.
Несмотря на это, в 2019–2024 годах "Новомосковский военный лесхоз", а после его реорганизации — ГСГП "Леса Украины" и его структурные подразделения использовали земли обороны без законных оснований.
По данным прокуратуры, на этой территории, в частности, проводились лесозаготовки, из-за чего земли не могли использоваться в интересах безопасности и обороны государства.
Суд обязал вернуть более 20 тысяч гектаров
Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с требованием устранить препятствия в пользовании землями, прекратить незаконные вырубки и вернуть территорию Министерству обороны.
Суд полностью удовлетворил иск.
Фактическое прекращение незаконного использования земель государственный исполнитель подтвердил актом от 2 марта 2026 года.
22 июля Минобороны и ГСГП "Леса Украины" подписали акт приема-передачи. В результате оборонному ведомству вернули 20 447 гектаров стоимостью более 53,2 млрд грн.
После исполнения решения суда исполнительное производство было завершено.
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