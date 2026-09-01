Минобороны вернули более 20 тысяч гектаров земель обороны стоимостью 53,2 млрд грн, которые годами использовались для вырубки леса, - ОГП

Министерству обороны Украины вернули 20 447 гектаров земель оборонного назначения общей стоимостью более 53,2 млрд грн, которые в течение нескольких лет использовались без законных оснований. На этих территориях, в частности, проводились лесозаготовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Земли принадлежали Минобороны еще с 1988 года

Нарушения прокуроры установили в ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Земельные участки находились в постоянном пользовании Министерства обороны на основании государственного акта от 1988 года.

В 2013 году целостный имущественный комплекс ГП "Новомосковский военный лесхоз" был передан в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов. При этом спорные земельные участки в состав переданного комплекса не входили - Минобороны их не передавало.

Несмотря на это, в 2019–2024 годах "Новомосковский военный лесхоз", а после его реорганизации — ГСГП "Леса Украины" и его структурные подразделения использовали земли обороны без законных оснований.

По данным прокуратуры, на этой территории, в частности, проводились лесозаготовки, из-за чего земли не могли использоваться в интересах безопасности и обороны государства.

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Суд обязал вернуть более 20 тысяч гектаров

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с требованием устранить препятствия в пользовании землями, прекратить незаконные вырубки и вернуть территорию Министерству обороны.

Суд полностью удовлетворил иск.

Фактическое прекращение незаконного использования земель государственный исполнитель подтвердил актом от 2 марта 2026 года.

22 июля Минобороны и ГСГП "Леса Украины" подписали акт приема-передачи. В результате оборонному ведомству вернули 20 447 гектаров стоимостью более 53,2 млрд грн.

После исполнения решения суда исполнительное производство было завершено.

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