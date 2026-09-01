Міноборони повернули понад 20 тисяч гектарів земель оборони вартістю 53,2 млрд грн, які роками використовували для вирубки лісу, - ОГП

Міністерству оборони України повернули 20 447 гектарів земель оборони загальною вартістю понад 53,2 млрд грн, які протягом кількох років використовували без законних підстав. На цих територіях, зокрема, здійснювали рубки лісу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Землі належали Міноборони ще з 1988 року

Порушення прокурори встановили під час досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 425 КК України.

Земельні ділянки перебували у постійному користуванні Міністерства оборони на підставі державного акта від 1988 року.

У 2013 році цілісний майновий комплекс ДП "Новомосковський військовий лісгосп" передали до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів. Водночас спірні земельні ділянки до складу переданого комплексу не входили – Міноборони їх не передавало.

Попри це, у 2019–2024 роках "Новомосковський військовий лісгосп", а після його реорганізації – ДСГП "Ліси України" та його структурні підрозділи використовували землі оборони без законних підстав.

За даними прокуратури, на території, зокрема, проводили рубки лісу, через що землі не могли використовуватися в інтересах безпеки та оборони держави.

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Суд зобов’язав повернути понад 20 тисяч гектарів

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з вимогою усунути перешкоди у користуванні землями, припинити незаконні рубки та повернути територію Міністерству оборони.

Суд повністю задовольнив позов.

Фактичне припинення незаконного використання земель державний виконавець підтвердив актом від 2 березня 2026 року.

22 липня Міноборони та ДСГП "Ліси України" підписали акт приймання-передачі. В результаті оборонному відомству повернули 20 447 гектарів вартістю понад 53,2 млрд грн.

Після виконання рішення суду виконавче провадження завершили.

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