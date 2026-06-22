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Новини Фото Незаконна вирубка дерев
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13 тисяч зрубаних дерев і 248 мільйонів збитків: правоохоронці викрили масштабні лісові схеми. ФОТО

Щонайменше 13 тисяч незаконно зрубаних дерев та понад 248,6 мільйона гривень збитків державі зафіксували правоохоронці у справах про злочини у лісовій галузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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Підозри отримали 29 осіб

За словами генпрокурора, серед фігурантів справ – колишні та чинні працівники лісової галузі, представники надлісництв ДП "Ліси України", головні лісничі, майстри лісу, керівники агролісогосподарських підприємств, посадовці Держгеокадастру, голова однієї з територіальних громад, підприємці та інші учасники організованих груп.

Загалом правоохоронці повідомили про підозру 29 особам.

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Правоохоронці повідомили про підозру 29 фігурантам справ про масштабні схеми у лісовій галузі
Правоохоронці повідомили про підозру 29 фігурантам справ про масштабні схеми у лісовій галузі
Правоохоронці повідомили про підозру 29 фігурантам справ про масштабні схеми у лісовій галузі
Правоохоронці повідомили про підозру 29 фігурантам справ про масштабні схеми у лісовій галузі

Рубки маскували під санітарні заходи

За даними слідства, фігуранти причетні до незаконних рубок на територіях природно-заповідного фонду, заказників та регіональних ландшафтних парків.

Також їм закидають підробку документів і лісорубних квитків, незаконну реалізацію та легалізацію деревини, продаж лісу за заниженими цінами, незаконне відчуження земель лісового фонду та зловживання службовим становищем.

У прокуратурі зазначають, що частину рубок проводили під виглядом санітарних та лісовідновних заходів.

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Правоохоронці повідомили про підозру 29 фігурантам справ про масштабні схеми у лісовій галузі
Правоохоронці повідомили про підозру 29 фігурантам справ про масштабні схеми у лісовій галузі
Правоохоронці повідомили про підозру 29 фігурантам справ про масштабні схеми у лісовій галузі

Через фіктивні записи намагалися легалізувати 10 тисяч дубів

Одним із епізодів стала схема легалізації деревини цінних порід.

За версією слідства, організатори через фіктивні записи в державній електронній системі обліку намагалися легалізувати близько 19 тисяч кубометрів лісу, що відповідає приблизно 10 тисячам незаконно зрубаних дубів.

Як повідомив Кравченко, схема діяла упродовж 2022–2025 років, охопила понад 100 суб’єктів господарювання, а сума операцій перевищила 147 мільйонів гривень. Шістьом учасникам організованої групи вже повідомили про підозру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито масштабні схеми незаконних рубок у 3 регіонах України: знищено майже 4,5 тисячі дерев. ФОТОрепортаж

Автор: 

ліс (534) збитки (493) розкрадання (323) екоцид (28)
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Топ коментарі
+5
Знову "викрили? Так щороку "викривають" і що???
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22.06.2026 16:52 Відповісти
+4
Скільки грошей повернуть, а безповоротні збитки хто поверне? Хоча сумнів бере й крихту не повернуть, перекочує з кишені в кишеню.
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22.06.2026 16:48 Відповісти
+4
Ця операція ввійде в підручники з криміналістики. Кращі криміналісти України за всі часи незалежності не бачили ціх злочінів. Їх не можливо побачити як, що у тебе є пагони. Прості люди бачать, але пагони затуляють очі. Треба дати звання героїв України.
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22.06.2026 16:51 Відповісти

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