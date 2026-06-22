13 тисяч зрубаних дерев і 248 мільйонів збитків: правоохоронці викрили масштабні лісові схеми. ФОТО

Щонайменше 13 тисяч незаконно зрубаних дерев та понад 248,6 мільйона гривень збитків державі зафіксували правоохоронці у справах про злочини у лісовій галузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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Підозри отримали 29 осіб

За словами генпрокурора, серед фігурантів справ – колишні та чинні працівники лісової галузі, представники надлісництв ДП "Ліси України", головні лісничі, майстри лісу, керівники агролісогосподарських підприємств, посадовці Держгеокадастру, голова однієї з територіальних громад, підприємці та інші учасники організованих груп.

Загалом правоохоронці повідомили про підозру 29 особам.

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Рубки маскували під санітарні заходи

За даними слідства, фігуранти причетні до незаконних рубок на територіях природно-заповідного фонду, заказників та регіональних ландшафтних парків.

Також їм закидають підробку документів і лісорубних квитків, незаконну реалізацію та легалізацію деревини, продаж лісу за заниженими цінами, незаконне відчуження земель лісового фонду та зловживання службовим становищем.

У прокуратурі зазначають, що частину рубок проводили під виглядом санітарних та лісовідновних заходів.

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Через фіктивні записи намагалися легалізувати 10 тисяч дубів

Одним із епізодів стала схема легалізації деревини цінних порід.

За версією слідства, організатори через фіктивні записи в державній електронній системі обліку намагалися легалізувати близько 19 тисяч кубометрів лісу, що відповідає приблизно 10 тисячам незаконно зрубаних дубів.

Як повідомив Кравченко, схема діяла упродовж 2022–2025 років, охопила понад 100 суб’єктів господарювання, а сума операцій перевищила 147 мільйонів гривень. Шістьом учасникам організованої групи вже повідомили про підозру.

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