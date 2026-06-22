13 тыс. срубленных деревьев и 248 млн убытков: правоохранители раскрыли масштабные лесные схемы. ФОТО
Правоохранительные органы зафиксировали не менее 13 тысяч незаконно срубленных деревьев и ущерб государству в размере более 248,6 миллиона гривен в рамках дел о преступлениях в лесной отрасли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Подозрения предъявлены 29 лицам
По словам генпрокурора, среди фигурантов дел — бывшие и действующие сотрудники лесной отрасли, представители надлесничеств ГП "Леса Украины", главные лесники, лесные мастера, руководители агролесохозяйственных предприятий, должностные лица Госгеокадастра, глава одной из территориальных громад, предприниматели и другие участники организованных групп.
Всего правоохранители сообщили о подозрении 29 лицам.
Вырубку маскировали под санитарные мероприятия
По данным следствия, фигуранты причастны к незаконным рубкам на территориях природно-заповедного фонда, заказников и региональных ландшафтных парков.
Также им вменяют подделку документов и лесорубных билетов, незаконную реализацию и легализацию древесины, продажу леса по заниженным ценам, незаконное отчуждение земель лесного фонда и злоупотребление служебным положением.
В прокуратуре отмечают, что часть вырубок проводилась под видом санитарных и лесовосстановительных мероприятий.
С помощью фиктивных записей пытались легализовать 10 тысяч дубов
Одним из эпизодов стала схема легализации древесины ценных пород.
По версии следствия, организаторы с помощью фиктивных записей в государственной электронной системе учета пытались легализовать около 19 тысяч кубометров леса, что соответствует примерно 10 тысячам незаконно срубленных дубов.
Как сообщил Кравченко, схема действовала в течение 2022–2025 годов, охватила более 100 субъектов хозяйствования, а сумма операций превысила 147 миллионов гривен. Шестерым участникам организованной группы уже сообщили о подозрении.
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