13 тыс. срубленных деревьев и 248 млн убытков: правоохранители раскрыли масштабные лесные схемы. ФОТО

Правоохранительные органы зафиксировали не менее 13 тысяч незаконно срубленных деревьев и ущерб государству в размере более 248,6 миллиона гривен в рамках дел о преступлениях в лесной отрасли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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Подозрения предъявлены 29 лицам

По словам генпрокурора, среди фигурантов дел — бывшие и действующие сотрудники лесной отрасли, представители надлесничеств ГП "Леса Украины", главные лесники, лесные мастера, руководители агролесохозяйственных предприятий, должностные лица Госгеокадастра, глава одной из территориальных громад, предприниматели и другие участники организованных групп.

Всего правоохранители сообщили о подозрении 29 лицам.

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Вырубку маскировали под санитарные мероприятия

По данным следствия, фигуранты причастны к незаконным рубкам на территориях природно-заповедного фонда, заказников и региональных ландшафтных парков.

Также им вменяют подделку документов и лесорубных билетов, незаконную реализацию и легализацию древесины, продажу леса по заниженным ценам, незаконное отчуждение земель лесного фонда и злоупотребление служебным положением.

В прокуратуре отмечают, что часть вырубок проводилась под видом санитарных и лесовосстановительных мероприятий.

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С помощью фиктивных записей пытались легализовать 10 тысяч дубов

Одним из эпизодов стала схема легализации древесины ценных пород.

По версии следствия, организаторы с помощью фиктивных записей в государственной электронной системе учета пытались легализовать около 19 тысяч кубометров леса, что соответствует примерно 10 тысячам незаконно срубленных дубов.

Как сообщил Кравченко, схема действовала в течение 2022–2025 годов, охватила более 100 субъектов хозяйствования, а сумма операций превысила 147 миллионов гривен. Шестерым участникам организованной группы уже сообщили о подозрении.

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