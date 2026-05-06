ГБР раскрыло схему незаконной вырубки в лесхозах Одесской области. ВИДЕО
Правоохранители задержали участников коррупционной схемы после передачи очередной взятки. Речь идет о незаконной вырубке леса и систематическом вымогательстве денег у работников в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.
Схему организовал руководитель филиала "Кодымское лесное хозяйство". К ней он привлек бывшего главу "Балтского лесного хозяйства".
Подробности
По данным следствия, фигуранты заставляли 11 лесников рубить деревья без надлежащих оснований и продавать древесину за наличные. Часть средств те ежемесячно передавали организаторам – в среднем около 300 тысяч гривен.
Тех, кто отказывался участвовать, запугивали. Руководитель лесхоза угрожал подчиненным уголовной ответственностью. Его сообщник действовал под видом "экоактивиста" – направлял обращения в правоохранительные органы о якобы незаконных вырубках и фактически "сдавал" несогласных.
Участников схемы задержали во время передачи очередной суммы – 230 тысяч гривен.
Нормальный бизнес. Лесники рубили и продавали за бабло. Часть откатывали начальству. Это организованное хищение, а не коррупция