РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8032 посетителя онлайн
Новости Видео Незаконная вырубка деревьев
667 1

ГБР раскрыло схему незаконной вырубки в лесхозах Одесской области. ВИДЕО

Правоохранители задержали участников коррупционной схемы после передачи очередной взятки. Речь идет о незаконной вырубке леса и систематическом вымогательстве денег у работников в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Схему организовал руководитель филиала "Кодымское лесное хозяйство". К ней он привлек бывшего главу "Балтского лесного хозяйства".

Подробности

По данным следствия, фигуранты заставляли 11 лесников рубить деревья без надлежащих оснований и продавать древесину за наличные. Часть средств те ежемесячно передавали организаторам – в среднем около 300 тысяч гривен.

Тех, кто отказывался участвовать, запугивали. Руководитель лесхоза угрожал подчиненным уголовной ответственностью. Его сообщник действовал под видом "экоактивиста" – направлял обращения в правоохранительные органы о якобы незаконных вырубках и фактически "сдавал" несогласных.

Участников схемы задержали во время передачи очередной суммы – 230 тысяч гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раскрыты масштабные схемы незаконных рубок в 3 регионах Украины: уничтожено почти 4,5 тысячи деревьев

Автор: 

вырубка (162) Одесская область (4292) ГБР (3394)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но вот однажды к нам прислали дуже честного, Чекиста Вергова из оргиски известного. Ми все порухались і всю нашу малину В сибирь в столипинских на каторгу свезли.
Речь идет о незаконной вырубке леса и систематическом вымогательстве денег у работников Источник: https://censor.net/ru/v4001803
фигуранты заставляли 11 лесников рубить деревья без надлежащих оснований и продавать древесину за наличные. Часть средств те ежемесячно передавали организаторам Источник: https://censor.net/ru/v4001803
Нормальный бизнес. Лесники рубили и продавали за бабло. Часть откатывали начальству. Это организованное хищение, а не коррупция
показать весь комментарий
06.05.2026 15:43 Ответить
 
 