ДБР викрило схему незаконної вирубки в лісгоспах Одещини. ВIДЕО

Правоохоронці затримали учасників корупційної схеми після передачі чергового хабаря. Йдеться про незаконну вирубку деревини та системні побори з працівників на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію Державного бюро розслідувань.

Схему організував керівник філії "Кодимське лісове господарство". До неї він залучив колишнього очільника "Балтського лісового господарства".

Подробиці

За даними слідства, фігуранти змушували 11 майстрів лісу рубати дерева без належних підстав і продавати деревину за готівку. Частину коштів ті щомісяця передавали організаторам – у середньому близько 300 тисяч гривень.

Тих, хто відмовлявся брати участь, залякували. Керівник лісгоспу погрожував підлеглим кримінальною відповідальністю. Його спільник діяв під виглядом "екоактивіста" – надсилав звернення до правоохоронців про нібито незаконні порубки та фактично "здавав" незгодних.

Учасників схеми затримали під час передачі чергової суми – 230 тисяч гривень.

