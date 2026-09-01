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Новости Результат работы ПВО Реактивный шахед
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Более 2 800 реактивных БПЛА выпустила РФ по Украине в течение августа, - Игнат

Сколько реактивных шахидов выпустила РФ в августе?

В августе Россия задействовала более 2,8 тысячи реактивных беспилотников, а в июле их количество увеличилось в пять раз по сравнению с июнем.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг в июле увеличил применение (реактивных БПЛА. - Ред.) в пять раз по сравнению с июнем. Такая же тенденция продолжалась и в августе. В августе было уже применено более 2 800 реактивных БПЛА", - рассказал он.

В то же время, отметил Игнат, процент сбитых дронов такого типа меньше.

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"Примерно более 60%. Но процент сбиваемых классических шахидов остается стабильно высоким, потому что есть противодействие, к которому все шли", - пояснил он.

Кроме того, россияне постоянно меняют маршруты запуска реактивных дронов.

"Если Силы обороны на том или ином направлении или в районе имеют определенное усиление, соответственно противник несет там потери, они могут изменить на второй или третий день саму тактику применения. Это могут быть другие средства, другая скорость, другая высота и другой маршрут пролета. Реагировать приходится мгновенно", - отметил он.

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Автор: 

ПВО (4015) Воздушные силы (3395) Игнат Юрий (708) реактивный шахед (10)
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Топ комментарии
+4
Про кацапів ти вправно доповідаєш,доклади краще про наші успіхи на росії.
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01.09.2026 13:53 Ответить
+3
То все фуйня оиі 2800 реактивних.
Наш стійкий та незламний за серпень стільки потудних відосов запустив, шо московити повинні були вмратись з переляку, а як шо не всрались то то ж Порошенко винен, а не Вова. Да і Штілерман-Шулерман запускав інтервью.
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01.09.2026 13:54 Ответить
+3
з доповіді речника ПС ЗСУ ігната українці зрозуміли що на паРаші - розвивається, масштабується та запускається ..

а що робиться в Україні , ігнате , масштабують "двушки на маскву" ? (риторичне)

(ігнат речник паРаші схоже)
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01.09.2026 13:59 Ответить

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