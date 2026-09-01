Более 2 800 реактивных БПЛА выпустила РФ по Украине в течение августа, - Игнат
В августе Россия задействовала более 2,8 тысячи реактивных беспилотников, а в июле их количество увеличилось в пять раз по сравнению с июнем.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
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"Враг в июле увеличил применение (реактивных БПЛА. - Ред.) в пять раз по сравнению с июнем. Такая же тенденция продолжалась и в августе. В августе было уже применено более 2 800 реактивных БПЛА", - рассказал он.
В то же время, отметил Игнат, процент сбитых дронов такого типа меньше.
"Примерно более 60%. Но процент сбиваемых классических шахидов остается стабильно высоким, потому что есть противодействие, к которому все шли", - пояснил он.
Кроме того, россияне постоянно меняют маршруты запуска реактивных дронов.
"Если Силы обороны на том или ином направлении или в районе имеют определенное усиление, соответственно противник несет там потери, они могут изменить на второй или третий день саму тактику применения. Это могут быть другие средства, другая скорость, другая высота и другой маршрут пролета. Реагировать приходится мгновенно", - отметил он.
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Наш стійкий та незламний за серпень стільки потудних відосов запустив, шо московити повинні були вмратись з переляку, а як шо не всрались то то ж Порошенко винен, а не Вова. Да і Штілерман-Шулерман запускав інтервью.
а що робиться в Україні , ігнате , масштабують "двушки на маскву" ? (риторичне)
(ігнат речник паРаші схоже)