Более 2 800 реактивных БПЛА выпустила РФ по Украине в течение августа, - Игнат

В августе Россия задействовала более 2,8 тысячи реактивных беспилотников, а в июле их количество увеличилось в пять раз по сравнению с июнем.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг в июле увеличил применение (реактивных БПЛА. - Ред.) в пять раз по сравнению с июнем. Такая же тенденция продолжалась и в августе. В августе было уже применено более 2 800 реактивных БПЛА", - рассказал он.

В то же время, отметил Игнат, процент сбитых дронов такого типа меньше.

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"Примерно более 60%. Но процент сбиваемых классических шахидов остается стабильно высоким, потому что есть противодействие, к которому все шли", - пояснил он.

Кроме того, россияне постоянно меняют маршруты запуска реактивных дронов.

"Если Силы обороны на том или ином направлении или в районе имеют определенное усиление, соответственно противник несет там потери, они могут изменить на второй или третий день саму тактику применения. Это могут быть другие средства, другая скорость, другая высота и другой маршрут пролета. Реагировать приходится мгновенно", - отметил он.

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