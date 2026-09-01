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Новини Результат роботи ППО Реактивний шахед
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Понад 2 800 реактивних БпЛА випустила РФ по Україні протягом серпня, - Ігнат

Скільки реактивних шахедів випустила РФ у серпні?

Росія у серпні застосувала понад 2,8 тисячі реактивних безпілотників, а у липні їхня кількість зросла вп’ятеро порівняно з червнем.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог наростив у липні застосування (реактивних БПЛА. - Ред.) вп’ятеро порівняно з червнем. Така ж тенденція продовжувалася і в серпні. У серпні було вже застосовано понад 2 800 реактивних БПЛА", - розповів він.

Водночас, зауважив Ігнат, відсоток збиття дронів такого типу менший.

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"Більше 60% приблизно. Але відсоток збиття класичних шахедів залишається стабільно високим, бо є протидія, до якої всі йшли", - пояснив він.

Також росіяни постійно змінюють маршрути запуску реактивних дронів.

"Якщо Сили оборони на тому чи іншому напрямку, чи в районі мають певне посилення, відповідно противник зазнає там втрат, вони можуть змінити на другий день чи на третій день тактику застосування саму по собі. Це можуть бути інші засоби, інша швидкість, інша висота і інший маршрут прольоту. Реагувати доводиться миттєво", - зазначив він.

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Автор: 

ППО (4426) Повітряні сили (3740) Ігнат Юрій (901) реактивний шахед (10)
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Топ коментарі
+4
Про кацапів ти вправно доповідаєш,доклади краще про наші успіхи на росії.
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01.09.2026 13:53 Відповісти
+3
а скільки випустила реактивного Україна, ігнате ..чи вам в Zельоной ОПі не видали пісульку ?
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01.09.2026 13:50 Відповісти
+3
То все фуйня оиі 2800 реактивних.
Наш стійкий та незламний за серпень стільки потудних відосов запустив, шо московити повинні були вмратись з переляку, а як шо не всрались то то ж Порошенко винен, а не Вова. Да і Штілерман-Шулерман запускав інтервью.
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01.09.2026 13:54 Відповісти

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