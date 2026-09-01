Закарпатцу грозит до 5 лет лишения свободы за видео с перемещением военной техники в соцсетях
В Закарпатье 32-летний мужчина снял на видео перемещение военной техники, а затем разместил запись на своей странице в Facebook. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 сентября сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.
Видео оказалось в открытом доступе
По данным СБУ, мужчина зафиксировал движение военной техники на территории области и опубликовал отснятое в соцсети.
Таким образом, информация о перемещении техники вышла за пределы частного общения и стала доступной любому пользователю в сети.
"Видео с данными о перемещении военной техники стало доступно неограниченному кругу пользователей, в том числе представителям спецслужб РФ", - отметили в СБУ.
За публикацию "светит" до пяти лет за решеткой
Следователи сообщили жителю Закарпатья о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину в условиях военного или чрезвычайного положения.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Пока речь идет о подозрении – окончательное решение о виновности мужчины будет принимать суд.
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