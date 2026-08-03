Администратор восьми Telegram-групп, сообщавших о маршрутах ТЦК, получил 5 лет условно на Черкасчине

Житель Черкасс, который администрировал восемь Telegram-групп с сообщениями о местах нахождения и маршрутах военнослужащих ТЦК и СП, был приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом суд освободил его от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приговор вынес Приднепровский районный суд Черкасс.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Гроза" означала ТЦК

По данным суда, мужчина администрировал восемь Telegram-сообществ с середины октября до середины декабря 2024 года. Участники этих групп сообщали точное время, места проведения мероприятий по оповещению и маршруты передвижения военнослужащих ТЦК и СП, а также полицейских.

Для маскировки информации пользователи применяли условные обозначения, связанные с погодой: "дождь", "гроза", "пасмурно", "солнце", "сухо", а также соответствующие эмодзи.

В материалах дела приведены 32 эпизода таких сообщений из различных населенных пунктов Черкасской области, в частности из Умани, Смилы, Канева, Золотоноши, Шполы, Городища, Корсуня-Шевченковского и Чернобая.

Читайте: Суд вынес приговор администратору Telegram-канала из Кропивницкого, который сообщал о местах работы ТЦК

Суд: группы помогали избегать мобилизационных мероприятий

Суд установил, что администратор имел техническую возможность удалять сообщения, блокировать пользователей или запрещать публикацию информации, однако сознательно этого не делал.

По мнению суда, деятельность Telegram-групп позволяла военнообязанным избегать мест проведения мероприятий по оповещению и создавала предпосылки для уклонения от исполнения воинского долга, что препятствовало проведению мобилизационных мероприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сообщения о маршрутах ТЦК житель Черниговской области получил 5 лет лишения свободы

Вину признал, телефон конфисковали

Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Суд признал его виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, назначил пять лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Также в доход государства конфисковали iPhone 15 Pro Max с SIM-картами, который использовался для администрирования Telegram-групп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщали о расположении ТЦК: во Львовской области подозревают трех администраторов каналов, — прокуратура