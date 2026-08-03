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Администратор восьми Telegram-групп, сообщавших о маршрутах ТЦК, получил 5 лет условно на Черкасчине

Администратора Telegram-групп с сообщениями о ТЦК приговорили в Черкасской области

Житель Черкасс, который администрировал восемь Telegram-групп с сообщениями о местах нахождения и маршрутах военнослужащих ТЦК и СП, был приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом суд освободил его от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приговор вынес Приднепровский районный суд Черкасс.

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"Гроза" означала ТЦК

По данным суда, мужчина администрировал восемь Telegram-сообществ с середины октября до середины декабря 2024 года. Участники этих групп сообщали точное время, места проведения мероприятий по оповещению и маршруты передвижения военнослужащих ТЦК и СП, а также полицейских.

Для маскировки информации пользователи применяли условные обозначения, связанные с погодой: "дождь", "гроза", "пасмурно", "солнце", "сухо", а также соответствующие эмодзи.

В материалах дела приведены 32 эпизода таких сообщений из различных населенных пунктов Черкасской области, в частности из Умани, Смилы, Канева, Золотоноши, Шполы, Городища, Корсуня-Шевченковского и Чернобая.

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Суд: группы помогали избегать мобилизационных мероприятий

Суд установил, что администратор имел техническую возможность удалять сообщения, блокировать пользователей или запрещать публикацию информации, однако сознательно этого не делал.

По мнению суда, деятельность Telegram-групп позволяла военнообязанным избегать мест проведения мероприятий по оповещению и создавала предпосылки для уклонения от исполнения воинского долга, что препятствовало проведению мобилизационных мероприятий.

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Вину признал, телефон конфисковали

Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Суд признал его виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, назначил пять лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Также в доход государства конфисковали iPhone 15 Pro Max с SIM-картами, который использовался для администрирования Telegram-групп.

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Черкассы (900) Telegram (182) ТЦК (1277) Черкасская область (252) Черкасский район (94)
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Топ комментарии
+12
Пересування ТЦК не є секретною операцією,ніяким законом не заборонено розголешення місця їх перебування.Нехай тупий суддя розбереться,що таке оповіщення і порядок видачі повісток.
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03.08.2026 12:45 Ответить
+11
Тю...

він просто хотів допомогти людям швидше бути оповіщеними.

хіба оповіщення представниками ТЦК - це злочин ?
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03.08.2026 12:41 Ответить
+9
Взагалі ніякої статті,суддя ІДІОТ.Показове,протиправне покарання
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03.08.2026 12:46 Ответить

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