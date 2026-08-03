Адміністратор восьми Telegram-груп, які повідомляли про маршрути ТЦК, отримав 5 років умовно на Черкащині

Мешканця Черкас, який адміністрував вісім Telegram-груп із повідомленнями про місця перебування та маршрути військовослужбовців ТЦК і СП, засудили до п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з трирічним іспитовим строком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний вирок ухвалив Придніпровський районний суд Черкас.

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"Гроза" означала ТЦК

За даними суду, чоловік адміністрував вісім Telegram-спільнот із середини жовтня до середини грудня 2024 року. Учасники цих груп повідомляли точний час, місця проведення заходів із оповіщення та маршрути пересування військовослужбовців ТЦК і СП та поліцейських.

Для маскування інформації користувачі застосовували умовні позначки, пов'язані з погодою: "дощ", "гроза", "хмарно", "сонце", "сухо", а також відповідні емодзі.

У матеріалах справи наведено 32 епізоди таких повідомлень із різних населених пунктів Черкаської області, зокрема Умані, Сміли, Канева, Золотоноші, Шполи, Городища, Корсуня-Шевченківського та Чорнобая.

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Суд: групи допомагали уникати мобілізаційних заходів

Суд встановив, що адміністратор мав технічну можливість видаляти повідомлення, блокувати користувачів або забороняти публікацію інформації, однак свідомо цього не робив.

На думку суду, діяльність Telegram-груп давала змогу військовозобов'язаним уникати місць проведення заходів із оповіщення та створювала передумови для ухилення від виконання військового обов'язку, що перешкоджало проведенню мобілізаційних заходів.

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Вину визнав, телефон конфіскували

Обвинувачений повністю визнав свою вину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, призначив п'ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Також у дохід держави конфіскували iPhone 15 Pro Max із SIM-картками, який використовувався для адміністрування Telegram-груп.

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