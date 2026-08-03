Адміністратор восьми Telegram-груп, які повідомляли про маршрути ТЦК, отримав 5 років умовно на Черкащині
Мешканця Черкас, який адміністрував вісім Telegram-груп із повідомленнями про місця перебування та маршрути військовослужбовців ТЦК і СП, засудили до п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з трирічним іспитовим строком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний вирок ухвалив Придніпровський районний суд Черкас.
"Гроза" означала ТЦК
За даними суду, чоловік адміністрував вісім Telegram-спільнот із середини жовтня до середини грудня 2024 року. Учасники цих груп повідомляли точний час, місця проведення заходів із оповіщення та маршрути пересування військовослужбовців ТЦК і СП та поліцейських.
Для маскування інформації користувачі застосовували умовні позначки, пов'язані з погодою: "дощ", "гроза", "хмарно", "сонце", "сухо", а також відповідні емодзі.
У матеріалах справи наведено 32 епізоди таких повідомлень із різних населених пунктів Черкаської області, зокрема Умані, Сміли, Канева, Золотоноші, Шполи, Городища, Корсуня-Шевченківського та Чорнобая.
Суд: групи допомагали уникати мобілізаційних заходів
Суд встановив, що адміністратор мав технічну можливість видаляти повідомлення, блокувати користувачів або забороняти публікацію інформації, однак свідомо цього не робив.
На думку суду, діяльність Telegram-груп давала змогу військовозобов'язаним уникати місць проведення заходів із оповіщення та створювала передумови для ухилення від виконання військового обов'язку, що перешкоджало проведенню мобілізаційних заходів.
Вину визнав, телефон конфіскували
Обвинувачений повністю визнав свою вину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.
Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, призначив п'ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.
Також у дохід держави конфіскували iPhone 15 Pro Max із SIM-картками, який використовувався для адміністрування Telegram-груп.
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він просто хотів допомогти людям швидше бути оповіщеними.
хіба оповіщення представниками ТЦК - це злочин ?