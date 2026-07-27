Суд виніс вирок адміністратору Telegram-каналу з Кропивницького, який повідомляв про місця роботи ТЦК

У Кропивницькому суд виніс вирок адміністратору Telegram-каналу, який публікував інформацію про місця роботи працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним строком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кіровський районний суд Кропивницького визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Суд встановив, що у січні–лютому 2025 року обвинувачений створив і адміністрував Telegram-канал, у якому публікували інформацію про місця вручення повісток та маршрути пересування військовослужбовців ТЦК та СП у Кропивницькому та області.

Для маскування учасники каналу використовували умовні позначення. Зокрема, слово "сонячно" означало присутність представників ТЦК, а "тучі" – поліції.

За даними суду, канал був створений для того, щоб військовозобов'язані могли уникати мобілізаційних заходів. Адміністратор модерував повідомлення, перевіряв інформацію від користувачів і забезпечував безперервну роботу ресурсу.

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На момент припинення діяльності канал мав понад тисячу підписників. У матеріалах справи наведено десятки повідомлень, у яких користувачі попереджали про місця роботи ТЦК та пересування правоохоронців.

Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину, уклав із прокурором угоду про визнання винуватості та погодився співпрацювати зі слідством для виявлення аналогічних правопорушень.

Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив від його відбування з іспитовим строком на два роки. Також було скасовано арешт на вилучений мобільний телефон, який постановили повернути власнику.

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