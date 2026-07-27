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Новости Расположение ТЦК
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Суд вынес приговор администратору Telegram-канала из Кропивницкого, который сообщал о местах работы ТЦК

Администратор Telegram-канала о ТЦК получил 5 лет лишения свободы

В Кропивницком суд вынес приговор администратору Telegram-канала, который публиковал информацию о местах работы сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кировский районный суд Кропивницкого признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

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Суд установил, что в январе-феврале 2025 года обвиняемый создал и администрировал Telegram-канал, в котором публиковалась информация о местах вручения повесток и маршрутах передвижения военнослужащих ТЦК и СП в Кропивницком и области.

Для маскировки участники канала использовали условные обозначения. В частности, слово "солнечно" означало присутствие представителей ТЦК, а "пасмурно" - полиции.

По данным суда, канал был создан для того, чтобы военнообязанные могли уклоняться от мобилизационных мер. Администратор модерировал сообщения, проверял информацию от пользователей и обеспечивал бесперебойную работу ресурса.

Читайте: 5 лет лишения свободы получил житель Тернопольской области за публикацию данных о ТЦК в Viber, - ТЦК и СП

На момент прекращения деятельности у канала было более тысячи подписчиков. В материалах дела приведены десятки сообщений, в которых пользователи предупреждали о местах работы ТЦК и передвижениях правоохранителей.

В ходе рассмотрения дела мужчина полностью признал свою вину, заключил с прокурором соглашение о признании вины и согласился сотрудничать со следствием для выявления аналогичных правонарушений.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком на два года. Также был отменен арест на изъятый мобильный телефон, который постановили вернуть владельцу.

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Автор: 

Кропивницький (581) работа (618) препятствование (19) ТЦК (1259) Кировоградская область (762) Кропивницкий район (61)
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Топ комментарии
+5
Елітки змовились винищити населення, а хто заважає - перешкоджає законній діяльності. Ну все ясно.
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27.07.2026 13:46 Ответить
+4
Тю, а чому ніззя розвовідати людям де вони можуть отримати допомогу чи послуги від працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Особливо мені подобається слово соціальна підтримка. Щоб вас за плечі так кобзон підтримував
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27.07.2026 13:52 Ответить
+3
ну ну.
Сегодня тцк, завтра электроподстанцию координаты передаст кацапам.
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27.07.2026 14:01 Ответить

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