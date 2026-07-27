Суд вынес приговор администратору Telegram-канала из Кропивницкого, который сообщал о местах работы ТЦК

В Кропивницком суд вынес приговор администратору Telegram-канала, который публиковал информацию о местах работы сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кировский районный суд Кропивницкого признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

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Суд установил, что в январе-феврале 2025 года обвиняемый создал и администрировал Telegram-канал, в котором публиковалась информация о местах вручения повесток и маршрутах передвижения военнослужащих ТЦК и СП в Кропивницком и области.

Для маскировки участники канала использовали условные обозначения. В частности, слово "солнечно" означало присутствие представителей ТЦК, а "пасмурно" - полиции.

По данным суда, канал был создан для того, чтобы военнообязанные могли уклоняться от мобилизационных мер. Администратор модерировал сообщения, проверял информацию от пользователей и обеспечивал бесперебойную работу ресурса.

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На момент прекращения деятельности у канала было более тысячи подписчиков. В материалах дела приведены десятки сообщений, в которых пользователи предупреждали о местах работы ТЦК и передвижениях правоохранителей.

В ходе рассмотрения дела мужчина полностью признал свою вину, заключил с прокурором соглашение о признании вины и согласился сотрудничать со следствием для выявления аналогичных правонарушений.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком на два года. Также был отменен арест на изъятый мобильный телефон, который постановили вернуть владельцу.

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