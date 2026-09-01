Закарпатцю загрожує до 5 років ув’язнення за відео у соцмережах з переміщенням військової техніки
На Закарпатті 32-річний чоловік зняв на відео переміщення військової техніки, а потім виклав запис на своїй сторінці у Facebook. Тепер йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 вересня повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.
Відео опинилося у відкритому доступі
За даними СБУ, чоловік зафіксував рух військової техніки на території області та оприлюднив відзняте у соцмережі.
Таким чином інформація про переміщення техніки вийшла за межі приватного спілкування та стала доступною будь-кому в мережі.
"Відео з даними про переміщення військової техніки стало доступним необмеженому колу користувачів, у тому числі представникам спецслужб РФ", – зазначили в СБУ.
За публікацію "світить" до п’яти років за ґратами
Слідчі повідомили закарпатцю про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Наразі йдеться про підозру – остаточне рішення щодо винуватості чоловіка ухвалюватиме суд.
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