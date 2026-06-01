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Новини Конфлікт із ТЦК Ухилення від мобілізації
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Повідомляла про ТЦК в Telegram, - жительку Чернігівщини засудили

Учасниця закритої групи передавала дані про пересування військових та поліцейських на Чернігівщині

Жительку Прилуцького району Чернігівської області засудили за поширення інформації про пересування військовослужбовців ТЦК та працівників поліції через Telegram-спільноту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform.

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Передавала дані про мобілізаційні групи

Суд встановив, що жінка була учасницею закритої Telegram-групи, в якій понад 400 користувачів обмінювалися інформацією про місця роботи мобільних груп ТЦК та поліцейських.

Для конспірації в чаті використовували умовні позначення. Зокрема, військових ТЦК називали "зеленими", поліцейських – "синіми", а слово "чисто" означало відсутність перевірок у певній місцевості.

За даними слідства, протягом березня-липня 2024 року жінка неодноразово повідомляла про місця перебування військових і правоохоронців в Ічні та на прилеглих дорогах.

Читайте: Під час мобілізації водій у Володимирі на Волині намагався втекти і злетів у кювет, - ТЦК

Отримала вирок

Ічнянський районний суд визнав обвинувачену винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Жінці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Також суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався для поширення інформації.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на Рівненщині СБУ скерувала до суду обвинувальні акти щодо адміністратора Viber-спільноти та його спільниці, які повідомляли про місця вручення повісток працівниками ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка на Тернопільщині засудили за "злив" маршрутів ТЦК у Viber

перешкоджання (15) мобілізація (3431) Telegram (366) ТЦК та СП (1188) Чернігівська область (1382)
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Топ коментарі
+15
А в чому склад злочину?
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01.06.2026 11:21 Відповісти
+11
Може навпаки, повідомляла координати щоб було зручніше мобілізуватись і в чергах у військоматах не стояти?
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01.06.2026 11:20 Відповісти
+11
Правильно. І в лагеря їх за колючку, нехай пашуть за миску баланди. А як інакше заставиш родіну любіть?
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01.06.2026 11:27 Відповісти
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Може навпаки, повідомляла координати щоб було зручніше мобілізуватись і в чергах у військоматах не стояти?
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01.06.2026 11:20 Відповісти
А в чому склад злочину?
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01.06.2026 11:21 Відповісти
Не виновата она! Святая ухилянтка!
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01.06.2026 11:24 Відповісти
"Обвинувачена в повному обсязі беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України, у відповідності до обвинувального акту. Між нею та прокурором за участі її захисника, на підставі ст. 468-470, 472-474 КПК України, було укладено угоду про визнання винуватості. Вироком суду від 04 березня 2025 року затверджено угоду про визнання винуватості та визнано громадянку України винуватою і призначено їй узгоджене сторонами покарання за частиною 1 статті 114-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років."
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01.06.2026 11:32 Відповісти
Там написано
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01.06.2026 12:15 Відповісти
А решта "понад 400 користувачів"? Чому вибрали для покарання саме цю мадам?
Що це за вибіркове кривосуддя?
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01.06.2026 11:23 Відповісти
Дайте військовикам більше грошей і соцпакет. Люди будуть повертатись з за кордону. Тільки не крадіть
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01.06.2026 11:24 Відповісти
Не будут. Дайте погранцам право стрелять на поражение.
А у сбежавший конфискуйте имущество. И потом отлавливайте их как Киву.
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01.06.2026 11:25 Відповісти
Правильно. І в лагеря їх за колючку, нехай пашуть за миску баланди. А як інакше заставиш родіну любіть?
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01.06.2026 11:27 Відповісти
Они и так родину не любили и любить не собирались. Главное, чтобы боялись. Такова селяви.
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01.06.2026 11:48 Відповісти
Уряд навпаки відбирає у військових 40 млрд. грн на чергові "вовині тисячі".
"Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт змін до державного бюджету на 2026 рік. Документ підтримали 240 народних депутатів. Зокрема, йдеться про скорочення видатків на закупівлю зброї для Міноборони на 40 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати до резервного фонду на програми Кабміну" (того самого фонду, котрий зелені щурі вже розікрали).
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01.06.2026 11:34 Відповісти
Телеграм спільнота створена в рамках рекламної компанії виробника підгузків-трусів для дорослих.
Слоган - "життя без обмежень від ТЦК"
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01.06.2026 11:24 Відповісти
Читайте судову практику. Уже судьи понимают, что будут отвечать за свои решения. Зачем фигню постить?
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01.06.2026 11:29 Відповісти
Та не будуть. Скажуть, що зазнавали шалений психологічний тиск з боку певних урядових структур, плакали ночами, ходили до психологів, але змушені були і надалі працювати, щоб якось прокормити неповнолітніх дітей і батьків-інвалідів.
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01.06.2026 11:35 Відповісти
Судді завжди були лояльні до діючої влади. Ті самі судили і при Янеку, і при Пороху, і при Зелі. Нікуди вони не поділись, ніхто з них не сидить, нічого у них не забрали. Мені здається, ти сам не шариш в системі.
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01.06.2026 11:41 Відповісти
Еще раз до диючои! А возникнет нужда пойдут по тихой воде! Как голова КС, Верховного суду. Это уже на памяти наших поколений обкатано и не из книжек известно!
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01.06.2026 11:44 Відповісти
Ага, вже. Частіше це собі повторюй. Система сама себе не буде знищувати.
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01.06.2026 11:59 Відповісти
Смотрю, все нормальные спят) Учи историю оппонент )
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01.06.2026 12:02 Відповісти
Навіть попереднього Президента наша суддівська система вже скільки часу "маринує"? Це при тому, що на нього працюють досвідчені адвокати і очевидно що справа сфабрикована.
А на що розраховувати простим людям, котрі живуть від зарплати до зарплати?
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01.06.2026 11:40 Відповісти
Я наголосыв. Система принуждения сейчас не снилась попередникам. И если не хотят "закатать" значит так и надо. Вы знаете почему Луценко в Качановке сидел?
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01.06.2026 11:42 Відповісти
Регрессные выплаты никто не отменял. Небольшие изменения в законодательстве Украины и долги ( могут повесить на наследников). Попередники заигрались с независимостью... Последователи имея мощную машину принуждения могут потрясти уверовавших в непогрешимость.
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01.06.2026 11:34 Відповісти
Все описане давним давно відоме і навіть школярам,для яких для навчання мусить бути смартфон.
Або,подібні групи є по всіх обл.,по всіх меседжерах,а вибрали вибірково одну особу для осудження за "Інтернет".
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01.06.2026 11:46 Відповісти
З таким успіхом ЗЕскотва оголосить всіх хто має в телефоні телеграм агентами кремля
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01.06.2026 12:07 Відповісти
Погано бути ухилєсом, погано захищати ухилєса.
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01.06.2026 12:26 Відповісти
погано бути несповна розуму, як ти наприклад
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01.06.2026 12:36 Відповісти
Цілком погоджуюсь, бути ухилєсом краще - не треба служити і захищати обісраних ухиесів.
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01.06.2026 19:23 Відповісти
тільки люди несповна розуму могли піти захищати націю ухилєсів. визнаю помилку. наступного разу так не буду.
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01.06.2026 19:25 Відповісти
тільки люди несповна розуму могли піти захищати націю ухилєсів. визнаю помилку. наступного разу так не буду.
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01.06.2026 19:26 Відповісти
Так це ж не військові а працівники тцк! В чому провина? Це теж саме що і повідомляти про пересування курьерів глово
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01.06.2026 12:32 Відповісти
 
 