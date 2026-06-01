Повідомляла про ТЦК в Telegram, - жительку Чернігівщини засудили
Жительку Прилуцького району Чернігівської області засудили за поширення інформації про пересування військовослужбовців ТЦК та працівників поліції через Telegram-спільноту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform.
Передавала дані про мобілізаційні групи
Суд встановив, що жінка була учасницею закритої Telegram-групи, в якій понад 400 користувачів обмінювалися інформацією про місця роботи мобільних груп ТЦК та поліцейських.
Для конспірації в чаті використовували умовні позначення. Зокрема, військових ТЦК називали "зеленими", поліцейських – "синіми", а слово "чисто" означало відсутність перевірок у певній місцевості.
За даними слідства, протягом березня-липня 2024 року жінка неодноразово повідомляла про місця перебування військових і правоохоронців в Ічні та на прилеглих дорогах.
Отримала вирок
Ічнянський районний суд визнав обвинувачену винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.
Жінці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.
Також суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався для поширення інформації.
Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на Рівненщині СБУ скерувала до суду обвинувальні акти щодо адміністратора Viber-спільноти та його спільниці, які повідомляли про місця вручення повісток працівниками ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що це за вибіркове кривосуддя?
А у сбежавший конфискуйте имущество. И потом отлавливайте их как Киву.
"Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт змін до державного бюджету на 2026 рік. Документ підтримали 240 народних депутатів. Зокрема, йдеться про скорочення видатків на закупівлю зброї для Міноборони на 40 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати до резервного фонду на програми Кабміну" (того самого фонду, котрий зелені щурі вже розікрали).
Слоган - "життя без обмежень від ТЦК"
А на що розраховувати простим людям, котрі живуть від зарплати до зарплати?
Або,подібні групи є по всіх обл.,по всіх меседжерах,а вибрали вибірково одну особу для осудження за "Інтернет".