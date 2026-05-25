Чоловіка на Тернопільщині засудили за "злив" маршрутів ТЦК у Viber

Суд у Тернополі виніс вирок за перешкоджання мобілізаційним заходам

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним мешканця Тернополя у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Рівненський обласний ТЦК та СП.

Що встановило слідство

За даними слідства, упродовж серпня – листопада 2024 року чоловік публікував у Viber інформацію про місцезнаходження та маршрути пересування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.

Інформація була доступна тисячам учасників групи.

Суд встановив щонайменше 12 епізодів поширення таких повідомлень.

Слідчі також звернули увагу, що окремі повідомлення з’являлися ще до початку роботи мобільних груп.

Що вирішив суд

Під час обшуку СБУ вилучила телефон Samsung Galaxy S22, з якого надсилали повідомлення.

Обвинувачений визнав провину та уклав угоду зі слідством.

14 квітня 2025 року суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Йому призначили 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Також суд конфіскував телефон, встановив обмеження на виїзд за кордон та зобов’язав чоловіка перебувати під контролем органу пробації.

У ТЦК наголосили, що поширення інформації про переміщення військових під час війни передбачає кримінальну відповідальність.

І знову "групи оповіщення". Визнали винним за "перешкоджання оповіщенню"? Якщо так, то він не тільки не перешкоджав оповіщенню, а ще й створював їм рекламу: "Сьогодні оповіщують по таких місцях; хто хоче - поспішайте, кількість місць у бусику обмежена".
25.05.2026 13:47 Відповісти
Він не зливав маршрути ТЦК, він показував військовозабов'язаним де можна отримати повістку оперативно, якщо може хто не в курсі)))
25.05.2026 13:50 Відповісти
Зараз всі Петьки цього сайту скажуть що його треба було розстріляти, а потім з'їсти внутрішні органи на Майдані заради перемоги Цивілізації над орками.
25.05.2026 14:12 Відповісти
Зараз всі Сашки цього сайту скажуть що він нічого не порушував, його треба виправдати, нагородити і відпустити за кордон заради збереження українського сашкофонду. )))
25.05.2026 13:47 Відповісти
25.05.2026 13:50 Відповісти
Я так і думав. Треба ще позвільняти всіх ждунів які зливали кори наших військових кацапчикам з метою залякати свиней кількістю локацій наших військ 💪
25.05.2026 13:53 Відповісти
Ці кацапи такі тупі, ждуни постійно наводять їх по координатам військових об'єктів - а вони луплять по пустим будівлям, цивільним об'єктам і гаражам в БЦ. Ну тупііі...
25.05.2026 14:19 Відповісти
Повісити треба на ліхтарному стовпі, цю потороч змосковщину, що працювала на догоду ******, зриваючи заходи мобілізації на місці в Україні!!
25.05.2026 14:08 Відповісти
Не підтримую Ваш сарказм. Щодо мене, то я переконаний, що ухилянтів відловлювати та судити. Але має бути чесний підхід - у дотриманні не тільки формальних норм, а й духу закону. Речі треба називати своїми іменами, а не "групами оповіщення". Гидко.
25.05.2026 14:09 Відповісти
Де стіки тюрем взять, після того як Малюська їх пустив з молотка?
25.05.2026 14:20 Відповісти
25.05.2026 14:12 Відповісти
25.05.2026 13:47 Відповісти
Якщо розібратися то так, оправщувачі ще гроші йому за таку рекламу повинні платити!
25.05.2026 14:01 Відповісти
Ну і де мінуси? На фронт не піде. Рік перебуватиме під наглядом органів пробації. А там взагалі пох. Нормально замутив
25.05.2026 13:55 Відповісти
Розумний "ухилянт"! 😁 Позбавляв заробітку "законно утворених" груп оповіщення!
25.05.2026 14:01 Відповісти
" двері в'язниці відкриються рано чи пізно, кришка труни - ніколи." Як же по дурному назвали їх, оповіщувачі 🤦 оповіщувач - це гучномовець.
25.05.2026 14:02 Відповісти
25.05.2026 14:06 Відповісти
"якщо ти побудував 1000 мостів і 1 раз ухилився від мобілізації - ти не мостобудівник а ухилєс" (с)
25.05.2026 15:26 Відповісти
Він,що!? Цпа-відбувайло!?
В кожному місті є Вайбер-групи, Телеграм-канали де скидають інформацію про локації перебування мобільних груп ТЦК та СП+нацполійія! Й ніхто їх не викриває, а тут?!
Чиясь замова напевно?!
Приклад: "Повістка", "Блискавка" й т.п.
Чому лише він?
25.05.2026 14:06 Відповісти
Один маршруты тцк выслеживает,пятеро выслеживают выслеживача маршрутов,восьмеро ведут дело и осуждают,сто пятнадцать забронированных хлопчиков будет его на зоне охранять и кормить,а кто воевать будет?
25.05.2026 14:08 Відповісти
Дивно що до сих пір немає карти тцк онлайн як наприклад карти шахедів чи карти онлайн переміщення громадського транспорту, було би дуже зручно, дивитися де вони носять своє "оповіщення", як відомо вони себе позиціонують як "працівники тцк" так що ніякого порушення закону тут немає.
25.05.2026 14:11 Відповісти
завантажити в планшет королю та iншим, кому там зеля дарував i нехай дивляться у реальному часi))
25.05.2026 14:25 Відповісти
Так зроби карту. )) Потім напишеш чи зміг умовним строком відбутись.
25.05.2026 15:27 Відповісти
З такими підлими бандитами ми на кордони 1991 року не вийдемо. Усіх пакувать і пресувать (з безправної категорії)!
25.05.2026 14:13 Відповісти
В условиях массового уклонения ТЦК действуют крайне мягко.

НО. Вот та ЗЕ-мразь, вместе с СБУ, решила в своё время заработать на взятках за уклонение и превратить ТЦК в кормушку. Понятно, что почувствовав вкус больших денег в ТЦК, тцкашники ошакалились.

Взяточничеством ТЦК лишили себя легитимности насилия. Но мусарам из СБУ хочется жирно кушать.

Мусара, мудрий нарид, ухилянты. Куча вонючего говна напрочь лишающего мотивации. Это не исправить.

60% проигнорировали выборы. 73% из 40% выбрали еврейского мальчика, который им весело сыграл гимн Украины на рояле.
25.05.2026 14:25 Відповісти
У мене в місті на дверях під'їздів клеють повістки потенційним пожильцям-"ухилянтям", адресно. Типу, повістка вручена, а далі самі вирішуйте, ховатися, чи на ВЛК!
25.05.2026 14:39 Відповісти
За твоєю логікою нижче можна приклеїти типу "ВЛК пройдена. Не придатний". Все вірно?
25.05.2026 15:03 Відповісти
 
 