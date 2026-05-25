Чоловіка на Тернопільщині засудили за "злив" маршрутів ТЦК у Viber

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним мешканця Тернополя у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Що встановило слідство

За даними слідства, упродовж серпня – листопада 2024 року чоловік публікував у Viber інформацію про місцезнаходження та маршрути пересування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.

Інформація була доступна тисячам учасників групи.

Суд встановив щонайменше 12 епізодів поширення таких повідомлень.

Слідчі також звернули увагу, що окремі повідомлення з’являлися ще до початку роботи мобільних груп.

Що вирішив суд

Під час обшуку СБУ вилучила телефон Samsung Galaxy S22, з якого надсилали повідомлення.

Обвинувачений визнав провину та уклав угоду зі слідством.

14 квітня 2025 року суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Йому призначили 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Також суд конфіскував телефон, встановив обмеження на виїзд за кордон та зобов’язав чоловіка перебувати під контролем органу пробації.

У ТЦК наголосили, що поширення інформації про переміщення військових під час війни передбачає кримінальну відповідальність.

