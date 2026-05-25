Мужчину на Тернопольщине осудили за "слив" маршрутов ТЦК в Viber
Тернопольский городской районный суд признал жителя Тернополя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Ривненский областной ТЦК и СП.
Что установило следствие
По данным следствия, в течение августа – ноября 2024 года мужчина публиковал в Viber информацию о местонахождении и маршрутах передвижения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.
Информация была доступна тысячам участников группы.
Суд установил как минимум 12 эпизодов распространения таких сообщений.
Следователи также обратили внимание, что отдельные сообщения появлялись еще до начала работы мобильных групп.
Что решил суд
Во время обыска СБУ изъяла телефон Samsung Galaxy S22, с которого отправляли сообщения.
Обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием.
14 апреля 2025 года суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.
Ему назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
Также суд конфисковал телефон, установил ограничение на выезд за границу и обязал мужчину находиться под контролем органа пробации.
В ТЦК подчеркнули, что распространение информации о перемещении военных во время войны влечет за собой уголовную ответственность.
В кожному місті є Вайбер-групи, Телеграм-канали де скидають інформацію про локації перебування мобільних груп ТЦК та СП+нацполійія! Й ніхто їх не викриває, а тут?!
Чиясь замова напевно?!
Приклад: "Повістка", "Блискавка" й т.п.
Чому лише він?
НО. Вот та ЗЕ-мразь, вместе с СБУ, решила в своё время заработать на взятках за уклонение и превратить ТЦК в кормушку. Понятно, что почувствовав вкус больших денег в ТЦК, тцкашники ошакалились.
Взяточничеством ТЦК лишили себя легитимности насилия. Но мусарам из СБУ хочется жирно кушать.
Мусара, мудрий нарид, ухилянты. Куча вонючего говна напрочь лишающего мотивации. Это не исправить.
60% проигнорировали выборы. 73% из 40% выбрали еврейского мальчика, который им весело сыграл гимн Украины на рояле.