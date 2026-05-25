РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15557 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК
1 422 23

Мужчину на Тернопольщине осудили за "слив" маршрутов ТЦК в Viber

Суд в Тернополе вынес приговор за препятствование мобилизационным мероприятиям

Тернопольский городской районный суд признал жителя Тернополя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Ривненский областной ТЦК и СП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что установило следствие

По данным следствия, в течение августа – ноября 2024 года мужчина публиковал в Viber информацию о местонахождении и маршрутах передвижения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

Информация была доступна тысячам участников группы.

Суд установил как минимум 12 эпизодов распространения таких сообщений.

Следователи также обратили внимание, что отдельные сообщения появлялись еще до начала работы мобильных групп.

Читайте: Мужчина ворвался с битой в ТЦК Хмельницкого и требовал освободить сына: терцентр прокомментировал. ВИДЕО

Что решил суд

Во время обыска СБУ изъяла телефон Samsung Galaxy S22, с которого отправляли сообщения.

Обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием.

14 апреля 2025 года суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Ему назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Также суд конфисковал телефон, установил ограничение на выезд за границу и обязал мужчину находиться под контролем органа пробации.

В ТЦК подчеркнули, что распространение информации о перемещении военных во время войны влечет за собой уголовную ответственность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столкновение с ТЦК во время оповещения привело к травмам: в Тернополе начали служебную проверку

Автор: 

препятствование (15) ТЦК (1111) Тернопольская область (822)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
І знову "групи оповіщення". Визнали винним за "перешкоджання оповіщенню"? Якщо так, то він не тільки не перешкоджав оповіщенню, а ще й створював їм рекламу: "Сьогодні оповіщують по таких місцях; хто хоче - поспішайте, кількість місць у бусику обмежена".
показать весь комментарий
25.05.2026 13:47 Ответить
+9
Він не зливав маршрути ТЦК, він показував військовозабов'язаним де можна отримати повістку оперативно, якщо може хто не в курсі)))
показать весь комментарий
25.05.2026 13:50 Ответить
+4
Ну і де мінуси? На фронт не піде. Рік перебуватиме під наглядом органів пробації. А там взагалі пох. Нормально замутив
показать весь комментарий
25.05.2026 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз всі Сашки цього сайту скажуть що він нічого не порушував, його треба виправдати, нагородити і відпустити за кордон заради збереження українського сашкофонду. )))
показать весь комментарий
25.05.2026 13:47 Ответить
Він не зливав маршрути ТЦК, він показував військовозабов'язаним де можна отримати повістку оперативно, якщо може хто не в курсі)))
показать весь комментарий
25.05.2026 13:50 Ответить
Я так і думав. Треба ще позвільняти всіх ждунів які зливали кори наших військових кацапчикам з метою залякати свиней кількістю локацій наших військ 💪
показать весь комментарий
25.05.2026 13:53 Ответить
Ці кацапи такі тупі, ждуни постійно наводять їх по координатам військових об'єктів - а вони луплять по пустим будівлям, цивільним об'єктам і гаражам в БЦ. Ну тупііі...
показать весь комментарий
25.05.2026 14:19 Ответить
Повісити треба на ліхтарному стовпі, цю потороч змосковщину, що працювала на догоду ******, зриваючи заходи мобілізації на місці в Україні!!
показать весь комментарий
25.05.2026 14:08 Ответить
Не підтримую Ваш сарказм. Щодо мене, то я переконаний, що ухилянтів відловлювати та судити. Але має бути чесний підхід - у дотриманні не тільки формальних норм, а й духу закону. Речі треба називати своїми іменами, а не "групами оповіщення". Гидко.
показать весь комментарий
25.05.2026 14:09 Ответить
Де стіки тюрем взять, після того як Малюська їх пустив з молотка?
показать весь комментарий
25.05.2026 14:20 Ответить
Зараз всі Петьки цього сайту скажуть що його треба було розстріляти, а потім з'їсти внутрішні органи на Майдані заради перемоги Цивілізації над орками.
показать весь комментарий
25.05.2026 14:12 Ответить
І знову "групи оповіщення". Визнали винним за "перешкоджання оповіщенню"? Якщо так, то він не тільки не перешкоджав оповіщенню, а ще й створював їм рекламу: "Сьогодні оповіщують по таких місцях; хто хоче - поспішайте, кількість місць у бусику обмежена".
показать весь комментарий
25.05.2026 13:47 Ответить
Якщо розібратися то так, оправщувачі ще гроші йому за таку рекламу повинні платити!
показать весь комментарий
25.05.2026 14:01 Ответить
Ну і де мінуси? На фронт не піде. Рік перебуватиме під наглядом органів пробації. А там взагалі пох. Нормально замутив
показать весь комментарий
25.05.2026 13:55 Ответить
Розумний "ухилянт"! 😁 Позбавляв заробітку "законно утворених" груп оповіщення!
показать весь комментарий
25.05.2026 14:01 Ответить
" двері в'язниці відкриються рано чи пізно, кришка труни - ніколи." Як же по дурному назвали їх, оповіщувачі 🤦 оповіщувач - це гучномовець.
показать весь комментарий
25.05.2026 14:02 Ответить
показать весь комментарий
25.05.2026 14:06 Ответить
Він,що!? Цпа-відбувайло!?
В кожному місті є Вайбер-групи, Телеграм-канали де скидають інформацію про локації перебування мобільних груп ТЦК та СП+нацполійія! Й ніхто їх не викриває, а тут?!
Чиясь замова напевно?!
Приклад: "Повістка", "Блискавка" й т.п.
Чому лише він?
показать весь комментарий
25.05.2026 14:06 Ответить
Один маршруты тцк выслеживает,пятеро выслеживают выслеживача маршрутов,восьмеро ведут дело и осуждают,сто пятнадцать забронированных хлопчиков будет его на зоне охранять и кормить,а кто воевать будет?
показать весь комментарий
25.05.2026 14:08 Ответить
Дивно що до сих пір немає карти тцк онлайн як наприклад карти шахедів чи карти онлайн переміщення громадського транспорту, було би дуже зручно, дивитися де вони носять своє "оповіщення", як відомо вони себе позиціонують як "працівники тцк" так що ніякого порушення закону тут немає.
показать весь комментарий
25.05.2026 14:11 Ответить
завантажити в планшет королю та iншим, кому там зеля дарував i нехай дивляться у реальному часi))
показать весь комментарий
25.05.2026 14:25 Ответить
З такими підлими бандитами ми на кордони 1991 року не вийдемо. Усіх пакувать і пресувать (з безправної категорії)!
показать весь комментарий
25.05.2026 14:13 Ответить
В условиях массового уклонения ТЦК действуют крайне мягко.

НО. Вот та ЗЕ-мразь, вместе с СБУ, решила в своё время заработать на взятках за уклонение и превратить ТЦК в кормушку. Понятно, что почувствовав вкус больших денег в ТЦК, тцкашники ошакалились.

Взяточничеством ТЦК лишили себя легитимности насилия. Но мусарам из СБУ хочется жирно кушать.

Мусара, мудрий нарид, ухилянты. Куча вонючего говна напрочь лишающего мотивации. Это не исправить.

60% проигнорировали выборы. 73% из 40% выбрали еврейского мальчика, который им весело сыграл гимн Украины на рояле.
показать весь комментарий
25.05.2026 14:25 Ответить
У мене в місті на дверях під'їздів клеють повістки потенційним пожильцям-"ухилянтям", адресно. Типу, повістка вручена, а далі самі вирішуйте, ховатися, чи на ВЛК!
показать весь комментарий
25.05.2026 14:39 Ответить
 
 