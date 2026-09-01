Россия массированно атакует Херсон дронами: погибли два человека, есть раненые

С начала суток 1 сентября российские оккупанты атаковали Херсон ударными и FPV-дронами. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще как минимум восемь получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

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Ночная атака "Шахедами": пострадали две работницы

Около 00:40 российские оккупанты атаковали Херсон ударными беспилотниками типа "Шахед". Под удар попало предприятие критической инфраструктуры.

Пострадали две сотрудницы предприятия. У 54-летней женщины диагностировали осколочные ранения головы и минно-взрывную травму. 57-летняя жительница Херсона получила ранения руки и ноги, а также минно-взрывную травму.

После оказания медицинской помощи обе пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение.

Россияне атаковали мужчин в Корабельном районе

Около 06:30 российский дрон атаковал Корабельный район Херсона. Под удар попал 46-летний мужчина, который разгружал хлеб. Предварительно установлено, что он получил минно-взрывную травму. Пострадавшего доставили в больницу.

Впоследствии к медикам обратился еще один мужчина, пострадавший в результате утренней атаки. У 48-летнего жителя города предварительно диагностировали минно-взрывную травму.

Около 07:00 российские военные атаковали беспилотником ещё одного мужчину. 49-летний житель Херсона получил взрывную травму и ранения ног. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

FPV-дрон убил мужчину в гражданском автомобиле

Также около 06:30 россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Центральном районе Херсона.

В результате удара 59-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В течение утра атаки на Херсон продолжились

Около 07:10 россияне в очередной раз атаковали дроном Корабельный район. Пострадала 51-летняя женщина. Предварительно, она получила взрывную травму и находится под наблюдением медиков.

Около 11:40 под очередной удар беспилотника попала 45-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу в состоянии средней тяжести.

Россияне убили коммунальника

Около 12:00 российские военные атаковали беспилотником коммунальника в Корабельном районе Херсона.

43-летний мужчина получил смертельные ранения.

Также в больницу доставили коммунальника, который в полдень пострадал в результате российского удара с помощью дрона по Корабельному району Херсона.



Предварительно, 31-летний мужчина получил взрывную травму. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают ему помощь.

Таким образом, по состоянию на 13:25 1 сентября в результате российских атак на Херсон погибли два человека, еще как минимум восемь гражданских лиц пострадали. Российские войска продолжают атаковать город ударными и FPV-дронами.

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