Росія масовано атакує Херсон дронами: загинули двоє людей, є поранені
З початку доби 1 вересня російські окупанти атакували Херсон ударними та FPV-дронами. Унаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.
Нічна атака "Шахедами": постраждали дві працівниці
Близько 00:40 російські окупанти атакували Херсон ударними безпілотниками типу "Шахед". Під удар потрапило підприємство критичної інфраструктури.
Постраждали дві працівниці підприємства. У 54-річної жінки діагностували уламкові поранення голови та мінно-вибухову травму. 57-річна херсонка дістала поранення руки та ноги, а також мінно-вибухову травму.
Після надання медичної допомоги обох потерпілих відпустили на амбулаторне лікування.
Росіяни атакували чоловіків у Корабельному районі
Близько 06:30 російський дрон атакував Корабельний район Херсона. Під удар потрапив 46-річний чоловік, який розвантажував хліб. Попередньо, він дістав мінно-вибухову травму. Постраждалого доставили до лікарні.
Згодом до медиків звернувся ще один чоловік, який постраждав унаслідок ранкової атаки. У 48-річного містянина попередньо діагностували мінно-вибухову травму.
Близько 07:00 російські військові атакували безпілотником ще одного чоловіка. 49-річний херсонець дітав вибухову травму та поранення ніг. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
FPV-дрон убив чоловіка в цивільному автомобілі
Також близько 06:30 росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Центральному районі Херсона.
Унаслідок удару 59-річний чоловік дістав травми, несумісні з життям.
Протягом ранку атаки на Херсон продовжилися
Близько 07:10 росіяни вчергове атакували дроном Корабельний район. Постраждала 51-річна жінка. Попередньо, вона дістала вибухову травму та перебуває під наглядом медиків.
Близько 11:40 під черговий удар безпілотника потрапила 45-річна жінка. Вона дістала уламкове поранення ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада швидкої допомоги доставила її до лікарні у стані середньої тяжкості.
Росіяни вбили комунальника
Близько 12:00 російські військові атакували безпілотником комунальника у Корабельному районі Херсона.
43-річний чоловік дістав смертельні поранення.
Також до лікарні доставили комунальника, який опівдні постраждав через російський дроновий удар по Корабельному району Херсона.
Попередньо, 31-річний чоловік дістав вибухову травму. Наразі лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу.
Таким чином, станом на 13:25 1 вересня внаслідок російських атак на Херсон загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро цивільних постраждали. Російські війська продовжують атакувати місто ударними та FPV-дронами.
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