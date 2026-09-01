Росія масовано атакує Херсон дронами: загинули двоє людей, є поранені

З початку доби 1 вересня російські окупанти атакували Херсон ударними та FPV-дронами. Унаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

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Нічна атака "Шахедами": постраждали дві працівниці

Близько 00:40 російські окупанти атакували Херсон ударними безпілотниками типу "Шахед". Під удар потрапило підприємство критичної інфраструктури.

Постраждали дві працівниці підприємства. У 54-річної жінки діагностували уламкові поранення голови та мінно-вибухову травму. 57-річна херсонка дістала поранення руки та ноги, а також мінно-вибухову травму.

Після надання медичної допомоги обох потерпілих відпустили на амбулаторне лікування.

Росіяни атакували чоловіків у Корабельному районі

Близько 06:30 російський дрон атакував Корабельний район Херсона. Під удар потрапив 46-річний чоловік, який розвантажував хліб. Попередньо, він дістав мінно-вибухову травму. Постраждалого доставили до лікарні.

Згодом до медиків звернувся ще один чоловік, який постраждав унаслідок ранкової атаки. У 48-річного містянина попередньо діагностували мінно-вибухову травму.

Близько 07:00 російські військові атакували безпілотником ще одного чоловіка. 49-річний херсонець дітав вибухову травму та поранення ніг. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

FPV-дрон убив чоловіка в цивільному автомобілі

Також близько 06:30 росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Центральному районі Херсона.

Унаслідок удару 59-річний чоловік дістав травми, несумісні з життям.

Протягом ранку атаки на Херсон продовжилися

Близько 07:10 росіяни вчергове атакували дроном Корабельний район. Постраждала 51-річна жінка. Попередньо, вона дістала вибухову травму та перебуває під наглядом медиків.

Близько 11:40 під черговий удар безпілотника потрапила 45-річна жінка. Вона дістала уламкове поранення ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада швидкої допомоги доставила її до лікарні у стані середньої тяжкості.

Росіяни вбили комунальника

Близько 12:00 російські військові атакували безпілотником комунальника у Корабельному районі Херсона.

43-річний чоловік дістав смертельні поранення.

Також до лікарні доставили комунальника, який опівдні постраждав через російський дроновий удар по Корабельному району Херсона.



Попередньо, 31-річний чоловік дістав вибухову травму. Наразі лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу.

Таким чином, станом на 13:25 1 вересня внаслідок російських атак на Херсон загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро цивільних постраждали. Російські війська продовжують атакувати місто ударними та FPV-дронами.

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