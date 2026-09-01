Россия атакует Украину вечером 1 сентября: в ряде областей объявлена тревога (обновлено)
Вечером 1 сентября Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 19:00 — поступали сообщения о реактивном БПЛА в направлении Борисполя.
В 19:15 — реактивный БПЛА в направлении Днепра с юга.
В 19:18 — Киевская область — реактивный БПЛА мимо Яготина курсом на запад.
В 19:619 — реактивные БПЛА в Черниговской области, мимо Славутича курсом на юг.
Обновленная информация
В 19:40 – реактивные БПЛА на юге Черкасщины курс северный.
В 19:47 – реактивный БпЛА на Киев.
В 19:49 – реактивные БпЛА над Киевом. Находитесь в укрытиях.
В 20:09 – Реактивный БпЛА на Бровары.
Обновленная информация
В 20:19 - реактивные БПЛА на Николаевщину, мимо Очакова курсом на северо-запад.
В 20:30 – КАБы на восток Днепропетровщины.
В 20:32 - реактивные БПЛА на Черниговщине, мимо Славутича курсом на юг.
В 20:36 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 20:41 – реактивный БпЛА на Бровары с востока. Реактивный БпЛА на Пирятин.
В 20:46 – реактивный БпЛА на Киев с востока.
В 20:50 – реактивный БпЛА на Борисполь.
В 20:54 – КАБы на север Сумщины (вектор – Эсмань).
В 20:57 – КАБы на Запорожскую область.
В 21:01 - реактивные БПЛА на юге Винницкой области, мимо Чечельника и Бершади курсом на северо-запад.
В 21:03 - реактивные БПЛА на Черниговщине, мимо Славутича курсом на юг.
В 21:06 – реактивный БпЛА на Николаев.
В 21:13 - Виннитчина - реактивные БпЛА мимо Томашполя, курс - северо-западный.
В 21:14 – КАБы на север Харьковщины.
Обновленная информация
В 21:20 - КАБы в Донецкой области.
В 21:26 – Одесщина – реактивный БпЛА на Измаил.
В 21:27 – реактивный БпЛА на Бровары/Киев с севера.
В 21:28 - реактивные БПЛА из Винницкой области на Хмельнитчину.
В 21:37 - Виннитчина - реактивный БпЛА мимо Бара курсом на запад.
Находитесь в безопасных местах!
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