Россия атакует Украину вечером 1 сентября: в ряде областей объявлена тревога (обновлено)

Вечером 1 сентября Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских БПЛА

В 19:00 — поступали сообщения о реактивном БПЛА в направлении Борисполя.

В 19:15 — реактивный БПЛА в направлении Днепра с юга.

В 19:18 — Киевская область — реактивный БПЛА мимо Яготина курсом на запад.

В 19:619 — реактивные БПЛА в Черниговской области, мимо Славутича курсом на юг.

Обновленная информация

В 19:40 – реактивные БПЛА на юге Черкасщины курс северный.

В 19:47 – реактивный БпЛА на Киев.

В 19:49 – реактивные БпЛА над Киевом. Находитесь в укрытиях.

В 20:09 – Реактивный БпЛА на Бровары.

Обновленная информация

В 20:19 - реактивные БПЛА на Николаевщину, мимо Очакова курсом на северо-запад.

В 20:30 – КАБы на восток Днепропетровщины.

В 20:32 - реактивные БПЛА на Черниговщине, мимо Славутича курсом на юг.

В 20:36 – активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 20:41 – реактивный БпЛА на Бровары с востока. Реактивный БпЛА на Пирятин.

В 20:46 – реактивный БпЛА на Киев с востока.

В 20:50 – реактивный БпЛА на Борисполь.

В 20:54 – КАБы на север Сумщины (вектор – Эсмань).

В 20:57 – КАБы на Запорожскую область.

В 21:01 - реактивные БПЛА на юге Винницкой области, мимо Чечельника и Бершади курсом на северо-запад.

В 21:03 - реактивные БПЛА на Черниговщине, мимо Славутича курсом на юг.

В 21:06 – реактивный БпЛА на Николаев.

В 21:13 - Виннитчина - реактивные БпЛА мимо Томашполя, курс - северо-западный.

В 21:14 – КАБы на север Харьковщины.

Обновленная информация

В 21:20 - КАБы в Донецкой области.

В 21:26 – Одесщина – реактивный БпЛА на Измаил.

В 21:27 – реактивный БпЛА на Бровары/Киев с севера.

В 21:28 - реактивные БПЛА из Винницкой области на Хмельнитчину.

В 21:37 - Виннитчина - реактивный БпЛА мимо Бара курсом на запад.

Находитесь в безопасных местах!

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