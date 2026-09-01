Росія атакує Україну ввечері 1 вересня: у низці областей оголосили тривогу (оновлено)
Ввечері 1 вересня Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 19:00 - Повідомлялося про реактивний БпЛА на Бориспіль.
О 19:15 - Реактивний БпЛА у напрямку Дніпра з півдня.
О 19:18 - Київщина - реактивний БпЛА повз Яготин курсом на захід.
О 19:19 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич курсом на південь.
Оновлена інформація
О 19:40 - Реактивні БпЛА на півдні Черкащини курс північний.
О 19:47 - Реактивний БпЛА на Київ.
О 19:49 - Реактивні БпЛА над Києвом. Перебувайте в укриттях.
О 20:09 - Реактивний БпЛА на Бровари.
Оновлена інформація
О 20:19 - Реактивні БпЛА на Миколаївщину, повз Очаків курсом на північний захід.
О 20:30 - КАБи на схід Дніпропетровщини.
О 20:32 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич курсом на південь.
О 20:36 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:41 - Реактивний БпЛА на Бровари зі сходу. Реактивний БпЛА на Пирятин.
О 20:46 - Реактивний БпЛА на Київ зі сходу.
О 20:50 - Реактивний БпЛА на Бориспіль.
О 20:54 - КАБи на північ Сумщини (вектор - Есмань).
О 20:57 - КАБи на Запорізьку область.
О 21:01 - Реактивні БпЛА на півдні Вінниччини, повз Чечельник і Бершадь курсом на північний захід.
О 21:03 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич курсом на південь.
О 21:06 - Реактивний БпЛА на Миколаїв.
О 21:13 - Вінниччина - реактивні БпЛА повз Томашпіль, курс - північно-західний.
О 21:14 - КАБи на північ Харківщини.
Перебувайте у безпечних місцях!
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