Росія атакує Україну ввечері 1 вересня: у низці областей оголосили тривогу (оновлено)

Ввечері 1 вересня Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:00 - Повідомлялося про реактивний БпЛА на Бориспіль.

О 19:15 - Реактивний БпЛА у напрямку Дніпра з півдня.

О 19:18 - Київщина - реактивний БпЛА повз Яготин курсом на захід.

О 19:19 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич курсом на південь.

Оновлена інформація

О 19:40 - Реактивні БпЛА на півдні Черкащини курс північний.

О 19:47 - Реактивний БпЛА на Київ.

О 19:49 - Реактивні БпЛА над Києвом. Перебувайте в укриттях.

О 20:09 - Реактивний БпЛА на Бровари.

Оновлена інформація

О 20:19 - Реактивні БпЛА на Миколаївщину, повз Очаків курсом на північний захід.

О 20:30 - КАБи на схід Дніпропетровщини.

О 20:32 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич курсом на південь.

О 20:36 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:41 - Реактивний БпЛА на Бровари зі сходу. Реактивний БпЛА на Пирятин.

О 20:46 - Реактивний БпЛА на Київ зі сходу.

О 20:50 - Реактивний БпЛА на Бориспіль.

О 20:54 - КАБи на північ Сумщини (вектор - Есмань).

О 20:57 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:01 - Реактивні БпЛА на півдні Вінниччини, повз Чечельник і Бершадь курсом на північний захід.

О 21:03 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич курсом на південь.

О 21:06 - Реактивний БпЛА на Миколаїв.

О 21:13 - Вінниччина - реактивні БпЛА повз Томашпіль, курс - північно-західний.

О 21:14 - КАБи на північ Харківщини.

Перебувайте у безпечних місцях!

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