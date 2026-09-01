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Экипажи истребителей Воздушных сил серией ударов уничтожили позиции российских операторов БПЛА. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удары по позициям российских операторов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка передала пилотам истребителей Воздушных сил Украины координаты места дислокации противника, где находился личный состав российских войск.

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Вследствие нескольких мощных ударов здания были уничтожены, а рашисты ликвидированы.

Видео боевой работы экипажей истребителей опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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