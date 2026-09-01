Екіпажі винищувачів Повітряних сил серією ударів знищили позиції російських операторів БпЛА. ВIДЕО
Українська авіація завдала ударів по позиціях російських операторів БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка передала пілотам винищувачів Повітряних сил України координати місця дислокації противника, де перебував особовий склад російських військ.
Внаслідок кількох потужних ударів будівлі були знищені, а рашисти ліквідовані.
Відео бойової роботи екіпажів винищувачів оприлюднив один із українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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