УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16450 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
1 457 2

Екіпажі винищувачів Повітряних сил серією ударів знищили позиції російських операторів БпЛА. ВIДЕО

Українська авіація завдала ударів по позиціях російських операторів БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка передала пілотам винищувачів Повітряних сил України координати місця дислокації противника, де перебував особовий склад російських військ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок кількох потужних ударів будівлі були знищені, а рашисти ліквідовані.

Відео бойової роботи екіпажів винищувачів оприлюднив один із українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 4 гаубиці "Мста-Б" та одна Д-20: бойова робота дронарів 44-ї бригади. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 147-ї бригади ДШВ з РСЗВ HIMARS уразили групу російських штурмовиків. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22250) знищення (10980) ЗСУ (9063) Повітряні сили (3746) винищувач (251)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 