Медведев призвал нанести удары по Берлину и поездам с европейскими лидерами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

В своем Telegram-канале он заявил, что нынешний курс официального Берлина, который он охарактеризовал как "неонацистский" и "яростно русофобский", делает любые претензии Германии несостоятельными, передает Цензор.НЕТ.

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Он добавил, что реальным ответом следовало бы считать прямые удары по всем предприятиям ФРГ, которые поставляют оружие украинским силам, и не исключил, что "и некоторые другие места в Берлине" также могут попасть в список целей.

Отдельно Медведев высказал намеки с завуалированными угрозами в адрес европейских лидеров, которые регулярно посещают Киев по железной дороге, назвав их "спонсорами терроризма".

Напомним, 5 августа в зоне грузового терминала аэропорта Лейпцига сотрудник службы безопасности обнаружил беспилотник со взрывным устройством. Тогда немецкая сторона возложила ответственность на Москву. В российском посольстве сразу же назвали эту версию поспешной и сфабрикованной провокацией.

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