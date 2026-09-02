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Новости Угрозы Медведева
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Медведев призвал нанести удары по Берлину и поездам с европейскими лидерами

медведєв

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

В своем Telegram-канале он заявил, что нынешний курс официального Берлина, который он охарактеризовал как "неонацистский" и "яростно русофобский", делает любые претензии Германии несостоятельными, передает Цензор.НЕТ.

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Он добавил, что реальным ответом следовало бы считать прямые удары по всем предприятиям ФРГ, которые поставляют оружие украинским силам, и не исключил, что "и некоторые другие места в Берлине" также могут попасть в список целей.

Отдельно Медведев высказал намеки с завуалированными угрозами в адрес европейских лидеров, которые регулярно посещают Киев по железной дороге, назвав их "спонсорами терроризма".

Напомним, 5 августа в зоне грузового терминала аэропорта Лейпцига сотрудник службы безопасности обнаружил беспилотник со взрывным устройством. Тогда немецкая сторона возложила ответственность на Москву. В российском посольстве сразу же назвали эту версию поспешной и сфабрикованной провокацией.

Читайте: Медведев угрожает ударами по АЭС Украины и стран НАТО из-за "атаки" на ЗАЭС: запугивает "новым Чернобылем"

Автор: 

Медведев Дмитрий (3103) россия (89393) атака (2013)
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Топ комментарии
+11
то, коли вже?
бо, щось україна трохи підзаїблась.....
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02.09.2026 11:00 Ответить
+9
І цього під@ра накрили касатки з медведЯми.
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02.09.2026 10:56 Ответить
+7
Знов нєдомерок нажрався бормотухі 🤣
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02.09.2026 10:59 Ответить

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