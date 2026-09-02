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Новини Погрози Медведєва
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Медведєв закликав завдати ударів по Берліну та поїздах із європейськими лідерами

медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував звинувачення Німеччини на адресу Москви щодо події з безпілотником в аеропорту Лейпцига.

Він у своєму телеграм-каналі заявив, що нинішній курс офіційного Берліна, який він охарактеризував як "неонацистський" та "затято русофобський", робить будь-які претензії Німеччини неспроможними, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він додав, що реальною відповіддю слід було б вважати прямі удари по всіх підприємствах ФРН, які озброєні для українських сил, і не виключив, що "і деякі інші місця в Берліні" також можуть потрапити до списку цілей.

Окремо Медведєв висловив натяки із завуальованими погрозами на адресу європейських лідерів, які регулярно відвідують Київ залізницею, назвавши їх "спонсорами тероризму".

Нагадаємо, 5 серпня у зоні вантажного терміналу аеропорту Лейпциг співробітник служби безпеки виявив безпілотник із вибуховим пристроєм. Тоді німецька сторона поклала відповідальність на Москву. У російському посольстві одразу ж назвали цю версію поспішною та сфабрикованою провокацією.

Читайте: Медведєв погрожує ударами по АЕС України та країн НАТО через "атаку" на ЗАЕС: залякує "новим Чорнобилем"

Автор: 

Медведєв Дмитро (828) росія (47575) атака (2018)
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Топ коментарі
+6
то, коли вже?
бо, щось україна трохи підзаїблась.....
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02.09.2026 11:00 Відповісти
+4
І цього під@ра накрили касатки з медведЯми.
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02.09.2026 10:56 Відповісти
+3
Покидьки Людства! А трампу подобаються...
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02.09.2026 11:00 Відповісти

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