Издательство "Фронезис" представило роман Евгения Положия "Иловайск"

В столичном книжном магазине СЕНС 29 августа был презентован роман известного украинского писателя Евгения Положия "Иловайск", вышедший в издательстве "Фронезис" при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных, соучредителей ведущего производителя дронов "Генерал Черешня".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дата проведения презентации была выбрана неслучайно. Именно в этот день 12 лет назад россияне нарушили предварительную договоренность и в упор расстреляли выходившие из окружения "зеленым коридором" колонны украинских подразделений. В память о погибших в Иловайской операции и на других фронтах российско-украинской войны 29 августа отмечается День памяти защитников Украины.

"Для каждого из нас это очень больно, потому что это наши побратимы, это действительно хорошие люди, добровольцы, которые пытались все сделать, чтобы очистить неньку-Украину от захватчиков. На тот момент это был первый случай массового привлечения регулярных подразделений вооруженных сил россии на территории Украины", - поделился во время презентации Иван Погорелый, один из героев романа Положия.

История Ивана легла в основу новеллы "Дядя Иван", одной из 16, из которых состоит "Иловайск". В общей сложности Евгений Положий, работая над романом, опросил около 120 участников августовских событий 2014-го.

"Об истории Ивана я узнал из сюжета сепаратистского телевидения, когда они показывали, что бандеровцы убили семью, сожгли автомобиль, а молодой сепаратист из "Спарты" спас маленькую девочку. Под сюжетом был комментарий: "Это неправда, я там был". Это был Иван. Мы связались по телефону, и так появилась новелла "Дядя Иван", - рассказал автор.

Частью презентации стала также выставка работ известного фотокорреспондента Макса Левина, который сотрудничал с рядом отечественных медиа и ведущих мировых информагентств. В августе 2014 года Левин освещал ход событий в Иловайске.

Погиб Макс Левин под Киевом весной 2022 года. В память о нем бывшая жена Инна подарила автору реплику флага, который был на одной из иловайских фотографий.

Информационными партнерами мероприятия стали: LB.ua, 5 канал, NV, РБК-Украина, Oboz.ua, Telegraf, Мы – Украина, Цензор.нет.

Организатор: коммуникационное агентство Ideas&Strategy.

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