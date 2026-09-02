Видавництво "Фронезис" презентувало роман Євгена Положія "Іловайськ"

У столичній книгарні СЕНС 29 серпня було презентовано роман відомого українського письменника Євгена Положія "Іловайськ", що вийшов друком у видавництві "Фронезис" за підтримки Ярослава і Станіслава Гришиних, співзасновників провідного виробника дронів "Генерал Черешня".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дату проведення презентації було обрано невипадково. Саме в цей день 12 років тому росіяни порушили попередню домовленість і впритул розстріляли колони українських підрозділів, що виходили з оточення "зеленим коридором". На вшанування пам’яті загиблих в Іловайській операції та на інших фронтах російсько-української війни 29 серпня відзначається День пам’яті захисників України.

"Для кожного з нас це дуже боляче, тому що це наші побратими, це дійсно гарні люди, добровольці, які намагались все зробити, аби очистити неньку-Україну від загарбників. На той момент це був перший випадок масового залучення регулярних підрозділів збройних сил рф на території України", - поділився під час презентації Іван Погорілий, один з героїв роману Положія.

Історія Івана лягла в основу новели "Дядько Іван", однієї з 16, з яких складається "Іловайськ". Загалом Євген Положій, працюючи над романом, опитав близько 120 учасників серпневих подій 2014-го.

"Про історію Івана я дізнався із сюжету сепаратистського тб, коли вони показували, що бандерівці вбили родину, спалили автомобіль, а молодий сепаратист зі "Спарти" врятував маленьку дівчинку. Під сюжетом був коментар: "Це неправда, я там був". Це був Іван. Ми зідзвонилися, і так з’явилася новела "Дядько Іван", - розповів автор.

Частиною презентації стала також виставка робіт відомого фотокореспондента Макса Левіна, який співпрацював з низ кою вітчизняних медіа та провідних свтових інформагентств. У серпні 2014 Левін висвітлював перебіг подій в Іловайську.

Загинув Макс Левін на Київщині навесні 2022. На пам’ять про нього колишня дружина Інна подарувала авторові репліку прапора, який був на одній з іловайських світлин.

Інформаційними партнерами заходу стали: Цензор.НЕТ, LB.ua, 5 канал, NV, РБК-Україна, Oboz.ua, Telegraf, Ми – Україна.

Організатор: комунікаційна агенція Ideas&Strategy.

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