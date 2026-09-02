В Украине предлагают запретить увольнять родителей, чьи мужья или жены служат в ВСУ

В Украине предлагают запретить работодателям увольнять работников, самостоятельно ухаживающих за ребенком, пока второй из родителей проходит военную службу. Соответствующую гарантию предусматривает законопроект № 15557, зарегистрированный в Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте законопроекта.

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Увольнение хотят запретить даже во время сокращения

В настоящее время статья 184 Кодекса законов о труде устанавливает особые гарантии для беременных женщин, одиноких матерей и некоторых других категорий работников с детьми. В то же время сам факт прохождения военной службы мужем или женой не предоставляет второму из родителей статус одинокого родителя и соответствующую защиту от увольнения.

Законопроект №15557 предлагает это изменить. Если работник самостоятельно ухаживает за ребенком в связи с прохождением военной службы вторым из родителей, его нельзя будет уволить по инициативе работодателя.

В частности, гарантия должна действовать при сокращении штата и реорганизации предприятия. Исключением предусмотрена полная ликвидация предприятия.

В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

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Возраст ребенка и порядок подтверждения не определены

В то же время в предложенной норме остается ряд неурегулированных вопросов. В законопроекте используется формулировка "самостоятельно осуществляет уход за ребенком", но не определено, какими именно документами работник должен подтверждать такой статус.

Также в проекте не установлен отдельный возрастной предел для ребенка. Согласно общему законодательному определению, ребенком считается лицо до 18 лет, поэтому формулировка документа потенциально может охватывать и родителей 16–17-летних детей.

Эти положения могут быть уточнены в ходе рассмотрения законопроекта в Верховной Раде.

В то же время речь идет лишь о законодательной инициативе — новые правила увольнения работников пока не вступили в силу.

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