РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16109 посетителей онлайн
Новости
1 672 17

В Украине предлагают запретить увольнять родителей, чьи мужья или жены служат в ВСУ

Родителей с детьми предлагают запретить увольнять, если второй из родителей служит в ВСУ

В Украине предлагают запретить работодателям увольнять работников, самостоятельно ухаживающих за ребенком, пока второй из родителей проходит военную службу. Соответствующую гарантию предусматривает законопроект № 15557, зарегистрированный в Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте законопроекта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Увольнение хотят запретить даже во время сокращения

В настоящее время статья 184 Кодекса законов о труде устанавливает особые гарантии для беременных женщин, одиноких матерей и некоторых других категорий работников с детьми. В то же время сам факт прохождения военной службы мужем или женой не предоставляет второму из родителей статус одинокого родителя и соответствующую защиту от увольнения.

Законопроект №15557 предлагает это изменить. Если работник самостоятельно ухаживает за ребенком в связи с прохождением военной службы вторым из родителей, его нельзя будет уволить по инициативе работодателя.

В частности, гарантия должна действовать при сокращении штата и реорганизации предприятия. Исключением предусмотрена полная ликвидация предприятия.

В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Читайте: Шахтеров-пенсионеров в возрасте 50–58 лет предлагают освободить от мобилизации: петицию подали в Кабмин

Возраст ребенка и порядок подтверждения не определены

В то же время в предложенной норме остается ряд неурегулированных вопросов. В законопроекте используется формулировка "самостоятельно осуществляет уход за ребенком", но не определено, какими именно документами работник должен подтверждать такой статус.

Также в проекте не установлен отдельный возрастной предел для ребенка. Согласно общему законодательному определению, ребенком считается лицо до 18 лет, поэтому формулировка документа потенциально может охватывать и родителей 16–17-летних детей.

Эти положения могут быть уточнены в ходе рассмотрения законопроекта в Верховной Раде.

В то же время речь идет лишь о законодательной инициативе — новые правила увольнения работников пока не вступили в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы могут подать заявление о компенсации за потерю работы из-за войны, — Минюст

Автор: 

дети (7249) законопроект (3350) работа (622) увольнение (2795) ВСУ (8351)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
То що, виходить на роботу можна забити, своїх обов'язків не виконувати, керівника посилати, а підприємець не зможе звільнити, і повинен платити зарплату?
показать весь комментарий
02.09.2026 16:25 Ответить
+9
Оу. Таке собі. Тобто можна офіційно Х ікси копати на роботі. І так від Яжемать часом не відгавкаєшся.
показать весь комментарий
02.09.2026 16:25 Ответить
+7
Уже скоти ринкову економіку лізуть. Україні треба одне 300-500 повішених в центрі столиці.

Є партія СЛУГ - так там всіх бажано
показать весь комментарий
02.09.2026 16:24 Ответить

Загрузка...

 
 