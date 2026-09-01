Шахтеров-пенсионеров в возрасте 50–58 лет предлагают освободить от мобилизации: петицию подали в Кабмин

В Украине предлагают освободить от призыва во время мобилизации шахтеров-пенсионеров в возрасте 50–58 лет, которые не менее двух десятилетий проработали под землей и получили право на льготную пенсию. Для этого авторы инициативы предлагают внести изменения в законодательство о мобилизации и воинской обязанности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая петиция №41/010789-26эп была подана в Кабинет Министров. Пока что она собрала лишь две подписи из 25 тысяч необходимых.

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Льготная пенсия есть, а отсрочки от мобилизации - нет

В тексте петиции обращают внимание на то, что многие шахтеры выходят на пенсию уже в 50 лет благодаря длительному стажу на подземных работах. Однако в возрасте 50–58 лет они продолжают оставаться военнообязанными и могут быть мобилизованы.

В обращении подчеркивается, что речь идет о людях, которые 20 и более лет работали под землей в условиях значительных физических нагрузок, пыли, шума, высоких температур и других вредных и опасных факторов.

Именно особые условия такой работы стали основанием для предоставления им права на досрочную пенсию.

Автор петиции Вадим Алексеев отмечает, что десятилетия работы в шахтах могут сказываться на здоровье и физической выносливости. Среди возможных последствий он называет заболевания позвоночника и суставов, органов дыхания, остеохондроз, радикулопатии, артрозы и другие профессиональные и хронические заболевания.

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Что предлагают изменить

Шахтеров, получивших льготную пенсию за длительную работу под землей, предлагают законодательно приравнять к категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации по возрастному признаку.

Для этого Кабмин призывают инициировать соответствующие изменения в законодательство о мобилизации и воинской обязанности.

Также предлагается установить четкие критерии, по которым шахтеры-пенсионеры могли бы получать освобождение от мобилизации без необходимости в каждом отдельном случае доказывать последствия многолетней работы в тяжелых условиях.

В то же время речь пока идет лишь о петиции. Ее регистрация не изменяет действующих правил мобилизации и сама по себе не предоставляет шахтерам-пенсионерам права на отсрочку.

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