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Новости Мобилизация в Украине
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Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тыс. граждан ежемесячно, - Буданов

Буданов о мобилизации

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что необходимо ежемесячно мобилизовывать 30 тысяч граждан - это минимально необходимое количество.

Об этом Буданов рассказал в интервью, которое транслировалось в пятницу в эфире единого телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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30 тысяч человек в месяц

"Надо набраться смелости и честно сказать: нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания существующего положения", - отметил он.

По словам Буданова, после назначения Евгения Хмары министром обороны ситуация с мобилизацией вряд ли существенно изменится.

"Потому что потребность составляет не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей. Поэтому, как бы мы ни говорили, что сейчас будем призывать по-другому, количественные показатели от этого не изменятся", - добавил он.

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Можно менять подходы

В то же время Буданов считает, что можно менять подходы к работе ТЦК и СП, в частности - бороться со случаями неправомерной деятельности и "силовой мобилизации".

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Автор: 

Буданов Кирилл (638) мобилизация (3283)
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Топ комментарии
+45
Коли про мобілізацію говорить корупційонер який має сидіти в тюрмі, це виглядає як дешевий піар!
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28.08.2026 17:43 Ответить
+32
Буданов просрав свій геройський імідж зв'язавшись з корупціонерами та мафією! Тепер він звичайний злочинець!
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28.08.2026 17:44 Ответить
+29
Взялись за диалог после того, как разрушили все в хлам. Проблема не только в том, что Зеленский самоустранился от своих обязанностей. Проблема в том, что он угробил доверие людей и создал систему мобилизации исключительно для бедных, а не для всех без исключения.
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28.08.2026 17:39 Ответить

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