Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тыс. граждан ежемесячно, - Буданов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что необходимо ежемесячно мобилизовывать 30 тысяч граждан - это минимально необходимое количество.
Об этом Буданов рассказал в интервью, которое транслировалось в пятницу в эфире единого телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
30 тысяч человек в месяц
"Надо набраться смелости и честно сказать: нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания существующего положения", - отметил он.
По словам Буданова, после назначения Евгения Хмары министром обороны ситуация с мобилизацией вряд ли существенно изменится.
"Потому что потребность составляет не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей. Поэтому, как бы мы ни говорили, что сейчас будем призывать по-другому, количественные показатели от этого не изменятся", - добавил он.
Можно менять подходы
В то же время Буданов считает, что можно менять подходы к работе ТЦК и СП, в частности - бороться со случаями неправомерной деятельности и "силовой мобилизации".
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