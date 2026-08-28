Україні потрібно мобілізувати щонайменше 30 тис. громадян щомісяця, - Буданов
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що потрібно щомісяця мобілізувати 30 тисяч громадян – це мінімально необхідна кількість.
Про це Буданов розповів в інтерв'ю, яке транслювалося у п'ятницю в ефірі єдиного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
30 тисяч людей на місяць
"Треба наважитись і чесно сказати: не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є", - зазначив він.
За словами Буданова, після призначення міністром оборони Євгенія Хмари ситуація з мобілізацією навряд чи суттєво зміниться.
"Тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться", – додав він.
Можна змінювати підходи
Водночас Буданов вважає, що можна змінювати підходи до роботи ТЦК та СП, зокрема боротися з випадками неправомірної діяльності та "силової мобілізації".
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