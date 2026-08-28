УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13354 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація в Україні
2 122 42

Україні потрібно мобілізувати щонайменше 30 тис. громадян щомісяця, - Буданов

Буданов про мобілізацію

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що потрібно щомісяця мобілізувати 30 тисяч громадян – це мінімально необхідна кількість.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю, яке транслювалося у п'ятницю в ефірі єдиного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

30 тисяч людей на місяць

"Треба наважитись і чесно сказати: не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є", - зазначив він.

За словами Буданова, після призначення міністром оборони Євгенія Хмари ситуація з мобілізацією навряд чи суттєво зміниться.

"Тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться", – додав він.

Також читайте: Робота над можливими змінами підходів до системи призову триває, - Міноборони

Можна змінювати підходи

Водночас Буданов вважає, що можна змінювати підходи до роботи ТЦК та СП, зокрема боротися з випадками неправомірної діяльності та "силової мобілізації".

Також читайте: Законодавчих ініціатив щодо запровадження обов’язкової мобілізації жінок немає, - Міноборони

Автор: 

Буданов Кирило (665) мобілізація (3278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Коли про мобілізацію говорить корупційонер який має сидіти в тюрмі, це виглядає як дешевий піар!
показати весь коментар
28.08.2026 17:43 Відповісти
+17
Буданов просрав свій геройський імідж зв'язавшись з корупціонерами та мафією! Тепер він звичайний злочинець!
показати весь коментар
28.08.2026 17:44 Відповісти
+16
Я навіть знаю де їх брати-ТЦК,ті хто не воював та поліція,ті хто не воював...
показати весь коментар
28.08.2026 17:40 Відповісти

Завантаження...

 
 