Законодавчих ініціатив щодо запровадження обов’язкової мобілізації жінок немає, - Міноборони
У Міноборони заявили, що обов’язкова мобілізація жінок наразі не передбачена: жінки можуть долучатися до Сил оборони виключно добровільно, а відповідних законодавчих ініціатив немає.
Про це повідомила пресслужба міністерства у відповідь на запит Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Щодо обовʼязкової мобілізації жінок під час воєнного стану у відомстві зауважили, що сьогодні жінки долучаються до Сил оборони України виключно на добровільній основі.
Це передбачено Законом України "Про військовий обовʼязок і військову службу".
Станом на зараз немає законодавчих ініціатив щодо запровадження обовʼязкової мобілізації жінок до війська.
Що передувало?
- Раніше колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українських жінок слід мобілізувати до армії, оскільки вони воюють так само добре, як і чоловіки.
- Перед цим ексміністр оборони України Резніков заявив, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю та мобілізувати жінок.
- У Верховній Раді спростували чутки про можливу мобілізацію жінок в Україні та заявили, що жодних законодавчих ініціатив чи обговорень щодо цього питання наразі немає.
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