Законодавчих ініціатив щодо запровадження обов’язкової мобілізації жінок немає, - Міноборони

У Міноборони заявили, що обов’язкова мобілізація жінок наразі не передбачена: жінки можуть долучатися до Сил оборони виключно добровільно, а відповідних законодавчих ініціатив немає.

Про це повідомила пресслужба міністерства у відповідь на запит Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Щодо обовʼязкової мобілізації жінок під час воєнного стану у відомстві зауважили, що сьогодні жінки долучаються до Сил оборони України виключно на добровільній основі.

Це передбачено Законом України "Про військовий обовʼязок і військову службу".

Станом на зараз немає законодавчих ініціатив щодо запровадження обовʼязкової мобілізації жінок до війська.

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Що передувало?

Раніше колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українських жінок слід мобілізувати до армії, оскільки вони воюють так само добре, як і чоловіки.

Перед цим ексміністр оборони України Резніков заявив, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю та мобілізувати жінок.

У Верховній Раді спростували чутки про можливу мобілізацію жінок в Україні та заявили, що жодних законодавчих ініціатив чи обговорень щодо цього питання наразі немає.

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