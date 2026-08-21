Україна має перейняти досвід Ізраїлю та мобілізувати жінок, - Резніков

Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що військовий обов’язок в Україні має поширюватися на всіх громадян - як на чоловіків, так і на жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Якщо ми хочемо дійсно розв'язати цю задачу, нам треба подивитися на успішний досвід країн, у яких він є. Найближче до нас на сьогодні за ступенем загроз – це Держава Ізраїль… Там жінки служать в армії, усі, так само як і чоловіки", – зазначив Резніков.

Для цього, зазначив він, парламент має внести відповідні зміни до законодавства.

"Верховна Рада має визначитися і внести зміну до законодавства, що військовий загальний обов'язок захищати країну належить всім громадянам України. Гендерна рівність означає, що жінки теж мають служити в армії. І тоді ми зразу збільшимо мобілізаційний ресурс вдвічі. Тоді можна чітко розуміти, що є військові посади і спеціальності, які абсолютно легко можуть бути осягнуті з жінками, і їм не треба йти на поле бою. Вони закривають багато позицій у тилу, по забезпеченню, і тоді чоловіків можна пересувати з тилових позицій ближче до фронту... І тут питання, чи готове суспільство сказати, що ми, як Ізраїль, можемо вижити тільки, якщо всі будуть вважати, що треба захищати Україну", – сказав ексміністр.

Спочатку потрібна інформаційна кампанія

Резніков наголосив, що починати необхідно не з примусової мобілізації, а з інформаційної кампанії та зміни суспільного сприйняття військового обов’язку.

"Слово "мобілізація" – це вже примус. А я кажу про інше. Я кажу, починати треба з інформаційної кампанії, створення в суспільстві чіткого розуміння. Створення впевненості більшості, що жінки теж мають захищати країну разом з чоловіками. Якщо такий настрій у суспільстві почне домінувати, Верховна Рада легко зайде в сесійну залу, натисне кнопки і буде схвалено", – підсумував ексміністр.

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