Жодних змін щодо мобілізації жінок наразі не розглядають у Раді, - "слуга народу" Чернєв

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі не розглядає жодних змін щодо мобілізації жінок, відстрочки для багатодітних батьків чи запровадження нової підстави для відстрочки батькам дітей, чиї дружини перебувають за кордоном.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету Єгор Чернєв.

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Подробиці

"Більш того, подібні ініціативи, як правило, мають йти від Міністерства оборони та Генерального штабу, які на сьогоднішній день володіють максимумом інформації. Ні від МОУ, ні від ГШ ніяких таких пропозицій щодо будь-яких змін до закону про мобілізацію до Верховної Ради не надходило.

Коли міністром оборони був Михайло Федоров, подібних ініціатив теж не виникало. Було інше бачення щодо реформи мобілізації, але тодішній міністр Федоров вирішив рухатися більше через постанови Кабінету Міністрів для того, щоб пришвидшити процес. Хоча ми говорили про те, що деякі речі не можна вирішити постановою. Це виключно зміни до законодавства. Конкретних змін саме до законодавства або пропозицій таких змін також не було", - зауважив він.

Говорячи про електронну петицію з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, яка набрала необхідну кількість голосів та адресована уряду, політик зазначив, що Кабмін має її розглянути та надати відповідь.

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"Якщо урядовці вирішать, що потрібні якісь законодавчі зміни, вони мають право подати відповідний законопроєкт, адже також є суб'єктом законодавчої ініціативи. Але, наскільки мені відомо, наразі позиції щодо цього питання немає", - наголосив Чернєв.

Відповідаючи на питання, чому зараз у суспільстві з’явилася дискусія щодо мобілізації жінок та відстрочки для багатодітних батьків, нардеп пояснив:

"Я думаю, тут йдеться про сукупність факторів. Зрозуміло, багато людей, перш за все військових, які з 2022-го року знаходяться у лавах Збройних Сил або Сил оборони, звісно, що втомилися. Щоразу, коли ми піднімали питання щодо демобілізації, і вносилися пропозиції змін до закону про мобілізацію, ми впиралися в одне: Генеральний штаб надавав інформацію про те, що на сьогоднішній день не є достатньою кількість мобілізованих людей задля того, щоб поповнити резерв Збройних Сил, аби можна було когось демобілізувати. Хоча ми пропонували частково, з різними умовами тощо, але ж рішення такого не було. Коли ми говоримо про якісь зміни до мобілізації, все має бути прораховано: скільки таких людей, наприклад, хто має трьох або більше дітей? Наскільки їхнє залучення може вплинути загалом на мобілізацію? Чи цього буде достатньо для того, щоб провести демобілізацію такої ж кількості людей? Мені здається, що зараз саме в цьому питання".

За його словами, Комітет розглядатиме питання змін до закону про мобілізацію, якщо від Міністерства оборони, Кабінету Міністрів надійдуть подібні пропозиції.

"Але я б не зважав на певні ініціативи деяких моїх колег, тому що вони більше виглядають, як популізм, ніж системний підхід. Тому що сьогодні потрібно володіти максимумом інформації щодо кількісного і якісного складу Сил оборони, щоб приймати рішення щодо змін у процесі мобілізації", - додав Чернєв.

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Що передувало?

Раніше на сайті Кабміну зареєстрували петицію, в якій пропонують запровадити військовий обов'язок для працездатних жінок, які не мають дітей. Автор звернення вважає, що це забезпечить справедливіший розподіл обов'язків із захисту держави під час війни.

Нардеп "Слуги народу" Мазурашу зареєстрував проєкт закону, яким пропонує розширити перелік підстав для відстрочки від мобілізації.

Парламентар пропонує, щоб один із батьків зміг отримати відстрочку, якщо другий із них постійно проживає за межами України або перебуває за кордоном щонайменше 90 днів протягом року.

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