Никаких изменений относительно мобилизации женщин в Раде пока не рассматривают, - "Слуга народа" Чернев

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в настоящее время не рассматривает никаких изменений, касающихся мобилизации женщин, отсрочки для многодетных родителей или введения нового основания для отсрочки родителям детей, чьи супруги находятся за рубежом.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Егор Чернев.

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"Более того, подобные инициативы, как правило, должны исходить от Министерства обороны и Генерального штаба, которые на сегодняшний день располагают максимальным объемом информации. Ни от МОУ, ни от ГШ никаких таких предложений относительно каких-либо изменений в закон о мобилизации в Верховную Раду не поступало.

Когда министром обороны был Михаил Федоров, подобных инициатив тоже не возникало. Было другое видение реформы мобилизации, но тогдашний министр Федоров решил действовать в основном через постановления Кабинета министров, чтобы ускорить процесс. Хотя мы говорили о том, что некоторые вопросы нельзя решить постановлением. Речь идет исключительно об изменениях в законодательстве. Конкретных изменений именно в законодательство или предложений о таких изменениях также не было", — отметил он.

Говоря об электронной петиции с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет, которая набрала необходимое количество голосов и адресована правительству, политик отметил, что Кабмин должен ее рассмотреть и дать ответ.

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"Если чиновники решат, что нужны какие-то законодательные изменения, они имеют право подать соответствующий законопроект, ведь они также являются субъектом законодательной инициативы. Но, насколько мне известно, пока позиции по этому вопросу нет", — подчеркнул Чернев.

Отвечая на вопрос, почему сейчас в обществе развернулась дискуссия о мобилизации женщин и отсрочке для многодетных родителей, народный депутат пояснил:

"Я думаю, здесь речь идет о совокупности факторов. Понятно, что многие люди, прежде всего военные, которые с 2022 года находятся в рядах Вооруженных сил или Сил обороны, конечно же, устали. Каждый раз, когда мы поднимали вопрос о демобилизации и вносились предложения об изменениях в закон о мобилизации, мы наталкивались на одно: Генеральный штаб предоставлял информацию о том, что на сегодняшний день количество мобилизованных людей недостаточно для пополнения резерва Вооруженных сил, чтобы можно было кого-то демобилизовать. Хотя мы предлагали сделать это частично, с различными условиями и т. д., но такого решения принято не было. Когда мы говорим о каких-то изменениях в мобилизации, все должно быть просчитано: сколько таких людей, например, у кого трое или более детей? Насколько их привлечение может повлиять в целом на мобилизацию? Достаточно ли этого будет для того, чтобы провести демобилизацию такого же количества людей? Мне кажется, что сейчас вопрос именно в этом".

По его словам, Комитет будет рассматривать вопрос об изменениях в законе о мобилизации, если от Министерства обороны и Кабинета министров поступят подобные предложения.

"Но я бы не придавал значения определенным инициативам некоторых моих коллег, потому что они больше похожи на популизм, чем на системный подход. Ведь сегодня необходимо располагать максимальным объемом информации о количественном и качественном составе Сил обороны, чтобы принимать решения об изменениях в процессе мобилизации", — добавил Чернев.

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Что этому предшествовало?

Ранее на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция, в которой предлагается ввести воинскую обязанность для трудоспособных женщин, не имеющих детей. Автор обращения считает, что это обеспечит более справедливое распределение обязанностей по защите государства во время войны.

Депутат "Слуги народа" Мазурашу зарегистрировал законопроект, в котором предлагает расширить перечень оснований для отсрочки от мобилизации.

Парламентарий предлагает, чтобы один из родителей мог получить отсрочку, если второй из них постоянно проживает за пределами Украины или находится за границей не менее 90 дней в течение года.

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