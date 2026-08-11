Женщин без детей предлагают мобилизовать наравне с мужчинами: в Кабмин подали петицию

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с предложением ввести воинскую обязанность для трудоспособных женщин, не имеющих детей. Автор обращения считает, что это обеспечит более справедливое распределение обязанностей по защите государства во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, петиция №41/010515-26эп была зарегистрирована 10 августа. Ее автором является Станислав Русин. На момент публикации новости петицию подписали 262 человека из 25 000, необходимых для ее официального рассмотрения. До завершения сбора подписей осталось 91 день.

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В тексте обращения автор ссылается на статью 65 Конституции Украины, которая определяет защиту независимости и территориальной целостности государства обязанностью каждого гражданина. По его мнению, более четырех лет основное бремя войны несут мужчины, тогда как женщины, не имеющие детей, не подлежат всеобщей мобилизации.

Автор предлагает сохранить все действующие гарантии для женщин, воспитывающих детей, однако распространить военную обязанность на трудоспособных женщин без детей, за исключением тех, у кого есть медицинские или иные законные основания для отсрочки.

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По мнению инициатора, такие изменения будут способствовать "более справедливому распределению обязанностей по защите государства", позволят увеличить мобилизационный ресурс и реализовать конституционный принцип, согласно которому защита Украины является обязанностью всех граждан.

В обращении также содержится просьба к Кабинету Министров и Верховной Раде проработать соответствующие законодательные изменения.

В то же время стоит отметить, что регистрация петиции не означает автоматического внесения или принятия соответствующих законодательных изменений.

Напомним, ранее на сайте Кабинета Министров также была зарегистрирована петиция с предложением отменить отсрочку от мобилизации для мужчин, воспитывающих троих и более детей. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко ранее заявлял, что никакой мобилизации женщин в Украине не планируется, а соответствующие инициативы не получат поддержки правительства.

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