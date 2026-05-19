Вопрос мобилизационного возраста зависит от ситуации на фронте, - Палиса

Власти не планируют снижать мобилизационный возраст, но допускают изменения в зависимости от ситуации на фронте. Мобилизация женщин остается добровольной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24 каналу заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

По его словам, тема снижения мобилизационного возраста для мужчин 18–24 лет и введения ограничений на выезд за границу сейчас не актуальна и не находится на рассмотрении.

"Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", - добавил Палиса.

Женская мобилизация: только на добровольных началах и на единых условиях

Принудительный призыв женщин пока не рассматривается и не планируется.

"Нет, вопрос мобилизации женщин сейчас не стоит. Это исключительно добровольное участие. Женщины, как и мужчины, могут подписать контракт на общих условиях", - отметил Палиса.

Он также прокомментировал возможность введения отдельных или упрощенных условий контрактов для женщин. По его словам, Министерство обороны в настоящее время разрабатывает единые правила службы для всех.

"Условия будут достаточно привлекательными", — подытожил заместитель главы ОП.

