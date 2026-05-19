Вопрос мобилизационного возраста зависит от ситуации на фронте, - Палиса
Власти не планируют снижать мобилизационный возраст, но допускают изменения в зависимости от ситуации на фронте. Мобилизация женщин остается добровольной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24 каналу заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.
По его словам, тема снижения мобилизационного возраста для мужчин 18–24 лет и введения ограничений на выезд за границу сейчас не актуальна и не находится на рассмотрении.
"Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", - добавил Палиса.
Женская мобилизация: только на добровольных началах и на единых условиях
Принудительный призыв женщин пока не рассматривается и не планируется.
"Нет, вопрос мобилизации женщин сейчас не стоит. Это исключительно добровольное участие. Женщины, как и мужчины, могут подписать контракт на общих условиях", - отметил Палиса.
Он также прокомментировал возможность введения отдельных или упрощенных условий контрактов для женщин. По его словам, Министерство обороны в настоящее время разрабатывает единые правила службы для всех.
"Условия будут достаточно привлекательными", — подытожил заместитель главы ОП.
Ці будуть потужничати дома на своїх обісцяних диванах
сьогодні на чергуванні: зелений холуй у пікселі, паліса.
то ж, почуємо багато пустопорожнього.
серіал про голобородька триває......
А у найвеличнішого немає стратегії закінчення війни,лише пустослівні заяви і віртуальні плани.
Усі 22-річні, хто мав хоча б одну клепку в голові, поїхали звідси ще минулого року не чекаючи на настання 'кріпацького' віку.
а в "можешь - не можешь".
Тем , кому за 55 меня поймут. ПРоблема наших руководителей в том, что им еще нет 50 , и они не знают что это такое, когда организм разваливается....
Навіть якщо 50+ - це баласт, але цей баласт безкоштовний. Баласт чи ні, вирішуватимуть командири. Буде гарною приманкою для ворожих дронів. Дарованому коню в зуби не дивляться.
где він старшій, самому молодому--49р. Які це вояки?
Колись дивився штатний розклад частини, де проходив службу,
за 1944рік. то там тільки одна людина була з 1899року,
інші-- 1905--1926р. Солдату за 40 в окопі нема що робити.