Вопрос мобилизационного возраста зависит от ситуации на фронте, - Палиса

Власти не планируют снижать мобилизационный возраст, но допускают изменения в зависимости от ситуации на фронте. Мобилизация женщин остается добровольной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24 каналу заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

По его словам, тема снижения мобилизационного возраста для мужчин 18–24 лет и введения ограничений на выезд за границу сейчас не актуальна и не находится на рассмотрении.

"Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", - добавил Палиса.

Женская мобилизация: только на добровольных началах и на единых условиях

Принудительный призыв женщин пока не рассматривается и не планируется.

"Нет, вопрос мобилизации женщин сейчас не стоит. Это исключительно добровольное участие. Женщины, как и мужчины, могут подписать контракт на общих условиях", - отметил Палиса.

Он также прокомментировал возможность введения отдельных или упрощенных условий контрактов для женщин. По его словам, Министерство обороны в настоящее время разрабатывает единые правила службы для всех.

"Условия будут достаточно привлекательными", — подытожил заместитель главы ОП.

женщины (908) мобилизация (3071) Палиса Павел (61)
+19
Синків своїх паскуди нехай повертають з іспаній та британій
19.05.2026 10:25 Ответить
+13
Вони не лохи.
19.05.2026 10:26 Ответить
+10
Та мобілізувати всіх блатних броненосців і молодих не навчених пенсіонерів і ніяких проблем на фронті не буде
19.05.2026 10:26 Ответить
А вони Як казав Шаріков -"на учет стану а воевать шиш с маслом"",,,,
Ці будуть потужничати дома на своїх обісцяних диванах
19.05.2026 10:30 Ответить
зрозуміло!
сьогодні на чергуванні: зелений холуй у пікселі, паліса.
то ж, почуємо багато пустопорожнього.
серіал про голобородька триває......
19.05.2026 10:30 Ответить
Холоп то хаває
19.05.2026 10:31 Ответить
Це не пустопорожня інфа, це цілеспрямовано робиться на передодні випускних у школах, щоб молодь з мамами, отримавши диплом, без роздумів виїжджали з України.
19.05.2026 12:04 Ответить
А що то за істота така паліса?
19.05.2026 10:30 Ответить
Снижение до 18 или увеличение до 70. А какая разница?
19.05.2026 10:32 Ответить
Ага. Хлопчиків до 25 рочків бережуть для останнього бою під Крутами
19.05.2026 10:33 Ответить
Проблеми з мобілізацією перебільшені рос ІПСО. 95% уражень відбувається дронами, тому відсутність піхоти не критична. Піхота потрібна для компенсації некомпетентності командирів, що не бережуть піхоти та використовують піхоту замість дронів.
19.05.2026 12:03 Ответить
Т.Е. зря жду 60? Скоро будет 65?
19.05.2026 10:36 Ответить
Скоро буде 70, якщо фарш полки Сирського існуватимуть.
19.05.2026 11:32 Ответить
Залежить від кількості і якості зброї, яка буде поставлена на фронт!
19.05.2026 10:39 Ответить
Хотілося б, щоб і чоловіки, і жінки, які претендують на зарплату з державного бюджету, служили в армії хоча б 1 рік, - заступник голови ОП Паліса
19.05.2026 10:39 Ответить
Ще може Зелю і його шоблу в ЗСУ відправити.
19.05.2026 10:52 Ответить
А питання демобілізації тих хто добровільно пішов захищати Україну з початку повномасштабки те ж неначасі?
19.05.2026 10:39 Ответить
Залежить,наскільки ще протягне шобла,яка взійшла на обмані до вершин.
19.05.2026 10:50 Ответить
Українська влада протримається стільки, скільки Захід даватиме гроші. Тобто вічно - у Заходу грошей на порядок більше, ніж у рашці. 95% уражень відбувається дронами.
19.05.2026 11:47 Ответить
Краще би гроші Заходу йшли на відбудову,а не на війну-війну треба закінчувати, населення вже наполовину зменшилось
А у найвеличнішого немає стратегії закінчення війни,лише пустослівні заяви і віртуальні плани.
19.05.2026 12:07 Ответить
Кому треба закінчувати війну? Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці, оскільки рашка не здатна воювати на два фронти. Україна здатна закінчити війну лише взявши Москву.
19.05.2026 12:16 Ответить
Заклики гучні,а в реалі-що,допоки не " взявши Москву"?
19.05.2026 12:36 Ответить
"Країна мрій" під час війни, коли чоловіків 50+ мобілізують, а 18-25 - бережуть, бо зеленим покидькам своїх діточок треба встигнути пристроїти на "теплі місця", забронювати чи завчасно вивезти закордон. Україна справді ввійшла в світову історію тим, що створили такий дикий віковий дисбаланс в мобілізації, що навіть СЗЧ стало буденністю. Вибіркове право стало нормою в усіх сферах життя, а особливо проявилося у вибірковій мобізіації. Покидьки заброньовані закликають всіх іти в ЗСУ і постійно нагадують про обов'язок перед державою, хоча свої обов'язки вони абсолютно в зовсім іншій формі виконують, а саме мародерством, хоча "какая разница"...
19.05.2026 10:51 Ответить
19.05.2026 10:52 Ответить
Зниження з 25 до 23х років нічого не дасть, там просто мізерна кількість людей залишилася.

Усі 22-річні, хто мав хоча б одну клепку в голові, поїхали звідси ще минулого року не чекаючи на настання 'кріпацького' віку.
19.05.2026 10:53 Ответить
Так люди без клепки в голові якраз ідеально підходять в фарш полки Сирського.
19.05.2026 11:45 Ответить
Довбограї, знизьте моб вік до 50. Якщо сухими цифрами, то мобілізований 50+ має дуже низький ККД, але дає велику нагрузку на бюджет країни. Якщо хтось думає, що знищення майбутніх пенсіонерів якимось чином в майбутньому допоможе знизити нагрузку на пенсійний фонд, то вони помиляються: за час перебування у ЗСУ майбутній пенсіонер витягне з держави дуже величезну суму, яка значно перевищить пенсійні виплати, а якщо ще й загине, то сума компенсації його рідним, це взагалі треш для бюджету країни. Натомість на економічному фронті ці люди можуть принести неабияку користь. Це ж очевидні речі.
19.05.2026 11:05 Ответить
та взагалі немає жодної країни у світі де б 45+ були військовозобов'язаними. І це не просто так, а тому що це не має сенсу. Ну не може людина 45+ нормально воювати на фронті.
19.05.2026 11:24 Ответить
Снижать надо с 60 до хотя бы 55 , шо *** у вас придурков в головах...
19.05.2026 11:09 Ответить
Виповнилося 55 років і не хочеш вмирати? Хай краще 18 річні дохнуть, ніж ти?
19.05.2026 11:28 Ответить
Часто вопрос не в "хочешь - не хочешь",
а в "можешь - не можешь".

Тем , кому за 55 меня поймут. ПРоблема наших руководителей в том, что им еще нет 50 , и они не знают что это такое, когда организм разваливается....
19.05.2026 11:37 Ответить
Ну раз є контракти 60+ і у вас немає інвалідності, то значить ви придатні до виконання завдань. А якщо організм розвалиться, то просто безкоштовно наловлять таких як ви ще.
19.05.2026 11:42 Ответить
Завтра ці зелені покидьки придумають контракти 70+ й такі як ти будуть верещати про "не хочеш вмирати за 18-річних". Немає такого моб віку ніде у світі. Вже давно підраховано, що 50+ це баласт для збройних сил, й тільки зелене шапіто вирішило інакше. Весь цивілізований світ пальцем тиче й сміється з цього.
19.05.2026 11:48 Ответить
Навіщо "контракти 70+", якщо можна підняти мобілізаційний вік до 80 років і виловлювати піхоту безкоштовно?
Навіть якщо 50+ - це баласт, але цей баласт безкоштовний. Баласт чи ні, вирішуватимуть командири. Буде гарною приманкою для ворожих дронів. Дарованому коню в зуби не дивляться.
19.05.2026 12:00 Ответить
йди лікуйся
19.05.2026 12:15 Ответить
У вас стратегія: Використовувати дроні замість людей? Ні! Просто нехай хтось інший здохне в окопі замість мене.
19.05.2026 12:20 Ответить
Ну мне уже больше шестидесяти а в 18 я в Афганистане воевал и ничего страшного, пусть амбалы идут в окопы с 18 лет, не хер ходить пиво жрать вёдрами...
19.05.2026 12:44 Ответить
Значить треба підняти мобілізаціний вік до 80 років! Такий ресурс даремно пропадає в тилу! Ще й має досвід окупації Афганістану. Швидкість ФПВ дрона складає до 150 км за год. Тому 80 і 18 річні однаково погано можуть від нього втекти.
19.05.2026 12:50 Ответить
так а чому жінок не звильняють після котракту????
19.05.2026 11:10 Ответить
Демобілізація неможлива до завершення мобілізації. Оскільки бусифікувати на вулиці досвідченого воїна практично неможливо.
19.05.2026 11:31 Ответить
Ще пару років м'ясних штурмів посадок і такий прой*б людей в цих штурмах сирком і банально сміття нікому буде вивозити, ці паркетні ідіоти розуміють що в нас в Україні людей вже набагато кратно менше ніж в рашці?
19.05.2026 11:19 Ответить
Бабы еще нарожают!!!
19.05.2026 11:29 Ответить
Сину -43 , а в його підрозділі ( він єдиний що проходив строкову),
где він старшій, самому молодому--49р. Які це вояки?
Колись дивився штатний розклад частини, де проходив службу,
за 1944рік. то там тільки одна людина була з 1899року,
інші-- 1905--1926р. Солдату за 40 в окопі нема що робити.
19.05.2026 11:24 Ответить
молодая зе - команда думает, что 55+ вывезет войну на своих плечах, а кто не вывезет и норм...
19.05.2026 11:40 Ответить
Закінчаться старшого віку - будемо мобілізовувати молодших. Зелений холуй Паліса каже це майже прямо. Ось, власне, і весь план війни на майбутнє.
19.05.2026 11:32 Ответить
А закінчиться молодь - підуть жінки. Про мобілізацію поліцейських пенсіонерів 45+ років вони нічого не кажуть, тільки про молодь та жінок.
19.05.2026 11:44 Ответить
 
 