Питання мобілізаційного віку залежить від ситуації на фронті, - Паліса

Влада не планує зниження мобілізаційного віку, але допускає зміни залежно від ситуації на фронті. Жіноча мобілізація залишається добровільною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

За його словами, тема зниження мобілізаційного віку для чоловіків 18–24 років та запровадження обмежень на виїзд за кордон зараз не є актуальною і не перебуває на розгляді.

"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - додав Паліса.

Жіноча мобілізація: лише на добровільних засадах і за єдиними умовами

Примусовий призов жінок наразі не розглядається і не планується.

"Ні, питання мобілізації жінок зараз не стоїть. Це виключно добровільна участь. Жінки, як і чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах", - зазначив Паліса.

Він також прокоментував можливість запровадження окремих або спрощених умов контрактів для жінок. За його словами, Міністерство оборони наразі розробляє єдині правила служби для всіх.

"Умови будуть досить привабливі", - підсумував заступник керівника ОП.

