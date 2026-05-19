Питання мобілізаційного віку залежить від ситуації на фронті, - Паліса
Влада не планує зниження мобілізаційного віку, але допускає зміни залежно від ситуації на фронті. Жіноча мобілізація залишається добровільною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.
За його словами, тема зниження мобілізаційного віку для чоловіків 18–24 років та запровадження обмежень на виїзд за кордон зараз не є актуальною і не перебуває на розгляді.
"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - додав Паліса.
Жіноча мобілізація: лише на добровільних засадах і за єдиними умовами
Примусовий призов жінок наразі не розглядається і не планується.
"Ні, питання мобілізації жінок зараз не стоїть. Це виключно добровільна участь. Жінки, як і чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах", - зазначив Паліса.
Він також прокоментував можливість запровадження окремих або спрощених умов контрактів для жінок. За його словами, Міністерство оборони наразі розробляє єдині правила служби для всіх.
"Умови будуть досить привабливі", - підсумував заступник керівника ОП.
Усі 22-річні, хто мав хоча б одну клепку в голові, поїхали звідси ще минулого року не чекаючи на настання 'кріпацького' віку.
где він старшій, самому молодому--49р. Які це вояки?
Колись дивився штатний розклад частини, де проходив службу,
за 1944рік. то там тільки одна людина була з 1899року,
інші-- 1905--1926р. Солдату за 40 в окопі нема що робити.