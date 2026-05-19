Питання мобілізаційного віку залежить від ситуації на фронті, - Паліса

Паліса: питання зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається

Влада не планує зниження мобілізаційного віку, але допускає зміни залежно від ситуації на фронті. Жіноча мобілізація залишається добровільною.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

За його словами, тема зниження мобілізаційного віку для чоловіків 18–24 років та запровадження обмежень на виїзд за кордон зараз не є актуальною і не перебуває на розгляді.

"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - додав Паліса.

Жіноча мобілізація: лише на добровільних засадах і за єдиними умовами

Примусовий призов жінок наразі не розглядається і не планується.

"Ні, питання мобілізації жінок зараз не стоїть. Це виключно добровільна участь. Жінки, як і чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах", - зазначив Паліса.

Він також прокоментував можливість запровадження окремих або спрощених умов контрактів для жінок. За його словами, Міністерство оборони наразі розробляє єдині правила служби для всіх.

"Умови будуть досить привабливі", - підсумував заступник керівника ОП.

Синків своїх паскуди нехай повертають з іспаній та британій
19.05.2026 10:25 Відповісти
Вони не лохи.
19.05.2026 10:26 Відповісти
Та мобілізувати всіх блатних броненосців і молодих не навчених пенсіонерів і ніяких проблем на фронті не буде
19.05.2026 10:26 Відповісти
А вони Як казав Шаріков -"на учет стану а воевать шиш с маслом"",,,,
Ці будуть потужничати дома на своїх обісцяних диванах
19.05.2026 10:30 Відповісти
зрозуміло!
сьогодні на чергуванні: зелений холуй у пікселі, паліса.
то ж, почуємо багато пустопорожнього.
серіал про голобородька триває......
19.05.2026 10:30 Відповісти
Холоп то хаває
19.05.2026 10:31 Відповісти
А що то за істота така паліса?
19.05.2026 10:30 Відповісти
Снижение до 18 или увеличение до 70. А какая разница?
19.05.2026 10:32 Відповісти
Ага. Хлопчиків до 25 рочків бережуть для останнього бою під Крутами
19.05.2026 10:33 Відповісти
Т.Е. зря жду 60? Скоро будет 65?
19.05.2026 10:36 Відповісти
Скоро буде 70, якщо фарш полки Сирського існуватимуть.
19.05.2026 11:32 Відповісти
Залежить від кількості і якості зброї, яка буде поставлена на фронт!
19.05.2026 10:39 Відповісти
Хотілося б, щоб і чоловіки, і жінки, які претендують на зарплату з державного бюджету, служили в армії хоча б 1 рік, - заступник голови ОП Паліса
19.05.2026 10:39 Відповісти
Ще може Зелю і його шоблу в ЗСУ відправити.
19.05.2026 10:52 Відповісти
А питання демобілізації тих хто добровільно пішов захищати Україну з початку повномасштабки те ж неначасі?
19.05.2026 10:39 Відповісти
Залежить,наскільки ще протягне шобла,яка взійшла на обмані до вершин.
19.05.2026 10:50 Відповісти
"Країна мрій" під час війни, коли чоловіків 50+ мобілізують, а 18-25 - бережуть, бо зеленим покидькам своїх діточок треба встигнути пристроїти на "теплі місця", забронювати чи завчасно вивезти закордон. Україна справді ввійшла в світову історію тим, що створили такий дикий віковий дисбаланс в мобілізації, що навіть СЗЧ стало буденністю. Вибіркове право стало нормою в усіх сферах життя, а особливо проявилося у вибірковій мобізіації. Покидьки заброньовані закликають всіх іти в ЗСУ і постійно нагадують про обов'язок перед державою, хоча свої обов'язки вони абсолютно в зовсім іншій формі виконують, а саме мародерством, хоча "какая разница"...
19.05.2026 10:51 Відповісти
19.05.2026 10:52 Відповісти
Зниження з 25 до 23х років нічого не дасть, там просто мізерна кількість людей залишилася.

Усі 22-річні, хто мав хоча б одну клепку в голові, поїхали звідси ще минулого року не чекаючи на настання 'кріпацького' віку.
19.05.2026 10:53 Відповісти
Довбограї, знизьте моб вік до 50. Якщо сухими цифрами, то мобілізований 50+ має дуже низький ККД, але дає велику нагрузку на бюджет країни. Якщо хтось думає, що знищення майбутніх пенсіонерів якимось чином в майбутньому допоможе знизити нагрузку на пенсійний фонд, то вони помиляються: за час перебування у ЗСУ майбутній пенсіонер витягне з держави дуже величезну суму, яка значно перевищить пенсійні виплати, а якщо ще й загине, то сума компенсації його рідним, це взагалі треш для бюджету країни. Натомість на економічному фронті ці люди можуть принести неабияку користь. Це ж очевидні речі.
19.05.2026 11:05 Відповісти
та взагалі немає жодної країни у світі де б 45+ були військовозобов'язаними. І це не просто так, а тому що це не має сенсу. Ну не може людина 45+ нормально воювати на фронті.
19.05.2026 11:24 Відповісти
Снижать надо с 60 до хотя бы 55 , шо *** у вас придурков в головах...
19.05.2026 11:09 Відповісти
Виповнилося 55 років і не хочеш вмирати? Хай краще 18 річні дохнуть, ніж ти?
19.05.2026 11:28 Відповісти
так а чому жінок не звильняють після котракту????
19.05.2026 11:10 Відповісти
Демобілізація неможлива до завершення мобілізації. Оскільки бусифікувати на вулиці досвідченого воїна практично неможливо.
19.05.2026 11:31 Відповісти
Ще пару років м'ясних штурмів посадок і такий прой*б людей в цих штурмах сирком і банально сміття нікому буде вивозити, ці паркетні ідіоти розуміють що в нас в Україні людей вже набагато кратно менше ніж в рашці?
19.05.2026 11:19 Відповісти
Бабы еще нарожают!!!
19.05.2026 11:29 Відповісти
Сину -43 , а в його підрозділі ( він єдиний що проходив строкову),
где він старшій, самому молодому--49р. Які це вояки?
Колись дивився штатний розклад частини, де проходив службу,
за 1944рік. то там тільки одна людина була з 1899року,
інші-- 1905--1926р. Солдату за 40 в окопі нема що робити.
19.05.2026 11:24 Відповісти
Закінчаться старшого віку - будемо мобілізовувати молодших. Зелений холуй Паліса каже це майже прямо. Ось, власне, і весь план війни на майбутнє.
19.05.2026 11:32 Відповісти
 
 