Ошибочно внесенных в "Оберіг" женщин исключат из реестра до конца апреля, - Минобороны обнародовало алгоритм действий

Министерство обороны обнародовало алгоритм действий для женщин, чьи данные были ошибочно внесены в реестр военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Женщин, которые не подлежат воинскому учету, но были внесены в реестр "Оберіг" по ошибке, удалят из него до конца апреля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проблема носит точечный технический характер, а не является массовой.

Важно!

Уведомление о штрафе в "Резерв+" в таких случаях не является привлечением к административной ответственности и не имеет юридических последствий.

"Если вы получили такое уведомление - обратитесь:

1545 - правительственная горячая линия

1512 - горячая линия Минобороны

или подайте обращение через приложение "1545", - добавили в Минобороны.

Ошибки уже исправляют, все случаи будут урегулированы до конца апреля, подчеркнули в министерстве.

Что предшествовало?

Ранее СМИ рассказали историю киевлянки, которую объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет.

В Сухопутных войсках заявили, что это была ошибка.

Впоследствии там также добавили, что мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберіг" связаны с техническими недостатками.

