Ошибочно внесенных в "Оберіг" женщин исключат из реестра до конца апреля, - Минобороны обнародовало алгоритм действий
Министерство обороны обнародовало алгоритм действий для женщин, чьи данные были ошибочно внесены в реестр военнообязанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Детали
"Женщин, которые не подлежат воинскому учету, но были внесены в реестр "Оберіг" по ошибке, удалят из него до конца апреля", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что проблема носит точечный технический характер, а не является массовой.
Важно!
Уведомление о штрафе в "Резерв+" в таких случаях не является привлечением к административной ответственности и не имеет юридических последствий.
"Если вы получили такое уведомление - обратитесь:
- 1545 - правительственная горячая линия
- 1512 - горячая линия Минобороны
или подайте обращение через приложение "1545", - добавили в Минобороны.
Ошибки уже исправляют, все случаи будут урегулированы до конца апреля, подчеркнули в министерстве.
Что предшествовало?
Ранее СМИ рассказали историю киевлянки, которую объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет.
В Сухопутных войсках заявили, что это была ошибка.
Впоследствии там также добавили, что мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберіг" связаны с техническими недостатками.
Спочатку перевірте на детекторі. Якщо "нафронтниця" - нехей покаже приклад рівності та громадянської позиуії