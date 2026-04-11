Новости Мобилизация женщин в ВСУ
387 8

Ошибочно внесенных в "Оберіг" женщин исключат из реестра до конца апреля, - Минобороны обнародовало алгоритм действий

Генштаб не вносил никаких инициатив по мобилизации женщин

Министерство обороны обнародовало алгоритм действий для женщин, чьи данные были ошибочно внесены в реестр военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Детали

"Женщин, которые не подлежат воинскому учету, но были внесены в реестр "Оберіг" по ошибке, удалят из него до конца апреля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проблема носит точечный технический характер, а не является массовой.

Важно!

Уведомление о штрафе в "Резерв+" в таких случаях не является привлечением к административной ответственности и не имеет юридических последствий.

"Если вы получили такое уведомление - обратитесь:

  • 1545 - правительственная горячая линия
  • 1512 - горячая линия Минобороны

или подайте обращение через приложение "1545", - добавили в Минобороны.

Ошибки уже исправляют, все случаи будут урегулированы до конца апреля, подчеркнули в министерстве.

Что предшествовало?

Ранее СМИ рассказали историю киевлянки, которую объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет.

В Сухопутных войсках заявили, что это была ошибка.

Впоследствии там также добавили, что мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберіг" связаны с техническими недостатками.

Через їхні помилки жінки мають кудись звертатись, чому автоматом всьо не зроблять ті хто помилились..
11.04.2026 14:19 Ответить
так все на те і розраховано,всі ті дії,резерви це замануха та оферта яккою ви погоджуєтеся на те що вас втягують у цифру....самі тцкашники визнають що їх більше цікавлять ті безіменні неоцифровані ухилянти а не навіть сзчшники
11.04.2026 14:31 Ответить
Зелені покидьки аврально приймають міри, щоб українські жінки, яких таємно зазделегідь вносять в реєстри військовозобов'язаних, не почали масово виїжджати з країни. Коли раптово оголосять мобілізацію жінок, всі дані для її проведення будуть в наявності.
11.04.2026 14:20 Ответить
Чомусь депутатів та інших дармоїдів випадково не внесли в цей "оберіг".
11.04.2026 14:20 Ответить
можливо тому що їх нема в цих помийних ямах??
11.04.2026 14:28 Ответить
цікаво,яким особисті данні вводили вручну чи через алгоритми самого ядра програми???і яким чином ніде не засвічені цивільні особи могли потрапити до так сказати специфічного реєстра,бо виходить або це зробили умисно щоб прозондувати реакцію суспільства або програма працює як пилосмок і не здивуюся якщо Том енд Джер та Дункан Маклауд вже в десяте отримали повістки,штрафи і знаходяться в рошуку в базі яка за рівнем дорівнює калькулятору наакиданому в Ексель....
11.04.2026 14:26 Ответить
Не треба!!
Спочатку перевірте на детекторі. Якщо "нафронтниця" - нехей покаже приклад рівності та громадянської позиуії
11.04.2026 14:40 Ответить
 
 