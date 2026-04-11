Помилково внесених в "Оберіг" жінок виключать із реєстру до кінця квітня, - Міноборони оприлюднило алгоритм дій
Міністерство оборони оприлюднило алгоритм дій для жінок, чиї дані були помилково внесені до реєстру військовозобов'язаних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Деталі
"Жінок, які не підлягають військовому обліку, але були внесені до реєстру "Оберіг" помилково, знімуть з нього до кінця квітня", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що проблема має точковий технічний характер, а не є масовою.
Важливо!
Повідомлення про штраф у "Резерв+" у таких випадках не є притягненням до адмінвідповідальності і не має юридичних наслідків.
"Якщо ви отримали таке повідомлення - зверніться:
- 1545 - урядова гаряча лінія
- 1512 - гаряча лінія Міноборони
або подайте звернення через застосунок "1545", - додали в Міноборони.
Помилки вже виправляють, усі випадки будуть врегульовані до кінця квітня, наголосили в міністерстві.
Що передувало?
Раніше ЗМІ розповіли історію киянки, яку оголосили в розшук ТЦК, хоча вона не ставала на облік.
У Сухопутних військах заявили, що це було помилкою.
Згодом там також додали, що мобілізація жінок не планується, помилки в системі "Оберіг" пов’язані з технічними недоліками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль