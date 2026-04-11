Помилково внесених в "Оберіг" жінок виключать із реєстру до кінця квітня, - Міноборони оприлюднило алгоритм дій

Міністерство оборони оприлюднило алгоритм дій для жінок, чиї дані були помилково внесені до реєстру військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Деталі

"Жінок, які не підлягають військовому обліку, але були внесені до реєстру "Оберіг" помилково, знімуть з нього до кінця квітня", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що проблема має точковий технічний характер, а не є масовою.

Важливо!

Повідомлення про штраф у "Резерв+" у таких випадках не є притягненням до адмінвідповідальності і не має юридичних наслідків.

"Якщо ви отримали таке повідомлення - зверніться:

1545 - урядова гаряча лінія

1512 - гаряча лінія Міноборони

або подайте звернення через застосунок "1545", - додали в Міноборони.

Помилки вже виправляють, усі випадки будуть врегульовані до кінця квітня, наголосили в міністерстві.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ розповіли історію киянки, яку оголосили в розшук ТЦК, хоча вона не ставала на облік.

У Сухопутних військах заявили, що це було помилкою.

Згодом там також додали, що мобілізація жінок не планується, помилки в системі "Оберіг" пов’язані з технічними недоліками.

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