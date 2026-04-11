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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ
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Помилково внесених в "Оберіг" жінок виключать із реєстру до кінця квітня, - Міноборони оприлюднило алгоритм дій

Генштаб не вносив жодних ініціатив щодо мобілізації жінок

Міністерство оборони оприлюднило алгоритм дій для жінок, чиї дані були помилково внесені до реєстру військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Деталі

"Жінок, які не підлягають військовому обліку, але були внесені до реєстру "Оберіг" помилково, знімуть з нього до кінця квітня", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров про розшук жінок за ухилення від мобілізації: Це була технічна проблема, всі обмеження знято

Також зазначається, що проблема має точковий технічний характер, а не є масовою.

Важливо!

Повідомлення про штраф у "Резерв+" у таких випадках не є притягненням до адмінвідповідальності і не має юридичних наслідків.

"Якщо ви отримали таке повідомлення - зверніться:

  • 1545 - урядова гаряча лінія
  • 1512 - гаряча лінія Міноборони

або подайте звернення через застосунок "1545", - додали в Міноборони.

Помилки вже виправляють, усі випадки будуть врегульовані до кінця квітня, наголосили в міністерстві.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ розповіли історію киянки, яку оголосили в розшук ТЦК, хоча вона не ставала на облік.

У Сухопутних військах заявили, що це було помилкою.

Згодом там також додали, що мобілізація жінок не планується, помилки в системі "Оберіг" пов’язані з технічними недоліками.

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жінки (697) Міноборони (7976) мобілізація (3491)
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Топ коментарі
+19
Чомусь депутатів та інших дармоїдів випадково не внесли в цей "оберіг".
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11.04.2026 14:20 Відповісти
+16
Через їхні помилки жінки мають кудись звертатись, чому автоматом всьо не зроблять ті хто помилились..
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11.04.2026 14:19 Відповісти
+8
Зелені покидьки аврально приймають міри, щоб українські жінки, яких таємно зазделегідь вносять в реєстри військовозобов'язаних, не почали масово виїжджати з країни. Коли раптово оголосять мобілізацію жінок, всі дані для її проведення будуть в наявності.
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11.04.2026 14:20 Відповісти

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